Barzani: Hayatımın en büyük yanlışıydı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başkan Barzani, bugün Erbil'de Keldani, Asuri, Kakai ve Türkmen grupların temsilcileriyle bir araya geldi.

25 Eylül'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumunun ertelenmesinin Kürtlerin çıkarına olmadığını belirten Barzani, "Referandum ertelenmeyecek" dedi.

Rudaw'ın aktardığı habere göre Barzani, "Referandum kararı çok cesurca bir karar. Bağdat'ı bekleyip referandumu yapmamamız çok tehlikeli. Kürtler, Irak'la olan bu tedirginlikten kendisini kurtarmalı" diye konuştu.

"BAĞDAT'TA YÖNETİM ZİHNİYETİ HİÇ DEĞİŞMEDİ"

Kürtlerin yeni bir sayfa açmak için Irak ile ortaklık kararını aldığını savunan Barzani, "Ancak maalesef Bağdat'ta yönetim zihniyeti hiçbir şekilde değişmedi. Gelecekte de bizim, Saddam Hüseyin'in dönemine ait yeşil hatta geri dönmemizi isteyeceklerini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Her iki tarafın rahat etmesi için, Bağdat'la karşılıklı anlayış içinde meseleleri çözmeyi arzu ettiklerini dile getiren Barzani, "Irak Anayasası, ayrılma kararını verme hakkını tanıyor" dedi.

"HAYATIMIN EN BÜYÜK YANLIŞIYDI, BİR DAHA ADAY OLMAYACAĞIM"

Başkanlık seçimlerine de değinen Barzani, "Ben bir daha aday olmayacağım. Hayatımın en büyük yanlışı Kürdistan Bölgesi'nin başkanı olmamdı. Öyle bir sistem getirilmeli ki birinin gelip başkasının gitmesiyle halk zarar görmemeli" ifadelerini kullandı.