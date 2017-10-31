Barzani geride kaos bıraktı

Görev süresi 2014'te bitmesine rağmen DEAŞ bahanesiyle seçim yaptırmayan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani Kuzey Irak’ı felakete sürükledi. Irak'ı illegal yollarla işgal eden Barzani, Türkiye Irak ve İran’ın tüm uyarılarına rağmen yaptığı sözde bağımsızlık referandumu ile bardağı taşırdı.

GERİ ADIM ATTI

Kaybedilen toprakların sorumlusu olarak görülen Barzani, Kuzey Irak ekonomisini bitme noktasına getirdikten sonra geri adım attı. Geçtiğimiz günlerde Goran (Değişim) Hareketi’nin Barzani’ye yönelik istifa çağrısı karşılık buldu. Barzani, 1 Kasım itibarıyla sona eren başkanlık görevine “devam etmeyeceğini” duyurdu.

FATURA HALKA KESİLDİ

Yenilginin faturası ise bölge halkına kesildi. İllegal referandum ile sözde bağımsız Kürdistan hayalleri kuran Barzani’nin kötü yönetimi Kuzey Irak ekonomisini durma noktasına getirdi. İşsizlik ve ekonomik gelir 2000’li yıllara geriledi. Barzani yönetimindeki birçok yerde halk gruplara ayrıldı. Halk, iç karışıklığun büyümesinden korkarken önceki gece eşkıyalar şehrin sokaklarında terör estirdi.Erbil başta olmak üzere Barzani yönetimindeki birçok yerde halk gruplara ayrıldı. Erbil'de Barzani sempatizanları ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Goran Hareketi’ne bağlı gruplar arasında gece boyu gerginlik yaşandı. Barzani’nin yayın organı olarak bilinen televizyon kanalı Rudaw, gece boyu halkı sokağa çağırdı. Rudaw’un yapmış olduğu yayınlarda Barzani’ye sahip çıkılması gerektiğini belirtildi.

BİNALARI YAKTILAR

Rudaw’ın çağrısının ardından Barzani sempatizanları Erbil’i birbirine kattı. IKBY’nin Duhok vilayetine bağlı Zaho ilçesinde, KYB ve Goran Hareketi’nin parti binaları ateşe verildi. Erbil sokaklarında gece boyu silah sesleri yankılandı. Bölge halkı yaşanan gelişmeleri çaresizlik içerisinde takip etti. Dün akşam saatlerinde ise Dakuk ilçesinde Kürdistan TV çalışanı gazeteci Erkan Şerif evinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Eşkıyalığa soyundular

Kuzey Irak’ın kaderinin ele alındığı oturum sırasında Mesud Barzani sempatizanları parlamento binasına girmek istedi. Ellerinde bulunan sopalarla parlamento binasına gelen Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) üyesi grup Barzani lehinde slogan attı. Barzani yanlısı göstericiler, IKBY’deki muhalefetin başını çeken Goran Hareketi milletvekillerine de saldırdı.

Amerika memnun!

ABD yönetimi, Barzani’nin başkanlık için bir dönem daha yarışmayacağını açıklamasından memnuniyet duyduğunu açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “ABD, Mesud Barzani’nin bir dönem daha IKBY Başkanlığına talip olmama kararını ve IKBY Parlamentosunun başkanlık yetkilerini diğer kurumlara devretmesini takdir etmektedir” ifadesine yer verildi. Nauert, açıklamasında, “ABD, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile aktif bir şekilde temasa geçmeyi sabırsızlıkla beklemektedir. Güçlü bir IKBY, birleşik ve federal bir Irak’ın uzun vadeli istikrarı ve DEAŞ’ın mağlup edilmesi için vazgeçilmezdir” ifadesini kullandı.