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Barzani en önemli görevi damadına devretti

12 yıllık görev süresi sona eren Mesut Barzani, başkomutanlık ve güvenlik yetkisini damadı Başbakan Neçirvan Barzani'ye devretti.

01 Kasım 2017 Çarşamba 16:16
Barzani en önemli görevi damadına devretti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Parlamentosu, geçtiğimiz hafta pazar günü düzenlediği olağan oturumda 12 yıllık başkanlık süresinin bir daha uzatılmasını kabul etmeyip görevi bırakan Barzani'nin yetkilerini oy çokluğuyla hükümet, parlamento ve adalet konseyine verildi.

BAŞKOMUTANLIK GÖREVİNİ DAMADINA DEVRETTİ

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil Milletvekili Aydın Maruf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Barzani'nin devredilen görevlerinin en önemlisi olan başkomutanlık ve güvenlik yetkisinin yeğeni Başbakan Neçirvan Barzani'ye devredildiğini ifade etti.

Maruf, başkanın başkomutanlık, Peşmerge ve güvenlik birimleri ile olağanüstü hal ilanı gibi yetkileri başbakana, yasaları onaylama veya veto etme, başbakan ve hükümetten güvenoyunun çekilmesiyle seçime gidilmesi kararı parlamento başkanına, hakim ve savcı ataması ile idam kararı ve genel af yetkisinin ise adalet konseyine devredildiğini kaydetti.

IKBY BAŞKANLIĞI YENİ SEÇİMLERE KADAR DOLDURULDU

IKBY başkanlığının yeni seçimlere kadar dondurulduğunu dile getiren Maruf, önümüzdeki süre içerisinde başkanlık yasasının parlamento tarafından değiştirilmesi halinde bölge başkanının halk tarafından değil parlamento üyelerince seçileceğini söyledi.

BARZANİ, GÖREVİNE KDP GENEL BAŞKANI OLARAK DEVAM EDECEK

Barzani'nin bundan sonra görevine Kürdistan Demokrat Partisi Genel Başkanı olarak devam edeceği kaydedildi.

Barzani, 29 Ekim tarihinde parlamentoya gönderdiği mektubunda, 12 yıllık başkanlık süresinin bir kez daha uzatılmasını kabul etmediğini belirterek, 1 Kasım itibariyle görevine devam etmeyeceğini bildirmişti.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 16:16
  1. Mesut Barzani
  2. Neçirvan Barzani
  • ArnavutArnavut1 sa önce
    Yeter artık,bu çakalı haber yapmayın.

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