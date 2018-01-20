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Barzani destekli Suriyeli Kürt gruptan skandal açıklama

Barzani hükümeti tarafından desteklenen Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nin (ENKS) Suriye Muhalefet Koalisyonu'ndaki temsilcisi Fuad Eliko, Türkiye’nin Afrin’e operasyonu hakkında skandal bir açıklamada bulundu.

20 Ocak 2018 Cumartesi 12:17
Barzani destekli Suriyeli Kürt gruptan skandal açıklama

Barzani hükümeti tarafından desteklenen Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nin (ENKS) Suriye Muhalefet Koalisyonu'ndaki temsilcisi Fuad Eliko ise, “Türk güçlerinin Afrin’e gireceğine inanmıyorum” ifadesini kullandı.

Fuad Eliko, "Savaşın daha çok YPG’nin ÖSO’dan aldığı bölgelerde yaşanacağını düşünüyorum. Tel Rifa, Minix ve çevresindeki köylerde olacak. Şiddetli çatışmalar yaşanacak ve bu bölgeler alınacak. ABD, Türkiye’nin Afrin’e girmesine müsade ediyor. Görünen o ki Rusya da Türkiye’ye yeşil ışık yaktı. Türkiye, Rusya ve ABD’nin rızası olmadan bir köye dahi giremez” diye konuştu.

Afrin operasyonunun bölgede daha fazla karışıklığa neden olacağını dile getiren Eliko, “Afrin’nin köylerini hedef alan her kurşunla ENKS’yi değil, PYD’yi güçlendirecekler” dedi.

 

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 12:17
  1. Suriye Kürt Ulusal Konseyi
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