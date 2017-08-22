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Barzani: Bağımsızlık referandumunun ertelenmesi...

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, 25 Eylül'de yapılması öngörülen referandumun ertelenmesinin söz konusu olmadığını yineleyerek bunun en doğal hakları olduğunu belirtti.

22 Ağustos 2017 Salı 00:12
Barzani: Bağımsızlık referandumunun ertelenmesi...

Barzani, Erbil kentindeki Saad Abdullah Konferans Salonu'nda IKBY'deki sendika ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelerek, referandumla ilgili bir konuşma yaptı.

Eylülde düzenlemek istedikleri referanduma ülkelerin vermiş olduğu tepkilere değinen Barzani, "Bazı ülkelerin ve halkların 'referandum zamanı değildir' açıklamasına gerçekten şaşırıyorum. Bir günah işlemedik! Bu gayet demokratik ve barışçıl bir uygulama. Doğal hakkımızı kullanıyoruz. Aslında bir halkın isteklerini engellemeye çalışmak suçtur." ifadelerini kullandı.

'DAHA İYİ BİR ALTERNATİF VARSA BUYURSUNLAR'

Referandumun ertelenmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten Barzani, "Referandumdan daha iyi bir alternatif varsa buyursunlar ancak 140'ıncı maddeyi (anayasadaki tartışmalı bölgelerin statüsü) uygulamaya koyacağız, Peşmerge'ye biraz para göndereceğiz deseler olmaz. Birkaç ay sürer ve durum eskiye döner. Herkes iyi biliyor, mesele taraflar arasında güvenin yok olmasıdır. Referandumu ertelemeyeceğiz" diye konuştu.

Düzenlemek istedikleri referandumun, Irak'ın bütünlüğüne tehdit olup, anayasada böyle bir hükmün yer almadığına yönelik açıklamalara tepki gösteren Barzani, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Irak'ın bütünlüğü için anayasada şöyle diyor; 'yasaların uygulanmaya konulması halinde bütünlük sağlanır'. Bunun anayasaya eklenmesi için zamanında çok tartıştık. Şimdi ise, şunu söylüyorlar; 'anayasada size referandum yapılması hakkını sağlayan hiçbir madde yok'. Peki, anayasanın hangi maddesi bizim bütçemizin kesilmesi hükmünü veriyor?"

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 00:12
  1. barzani
  2. ıkyb
  • Vatansever Vatansever 37 dk önce
    25 eylulu biz degil., sen unutmayacaksın.. Bm nin, abd, nin, komsuların degil, sadece siyonist destek veriyor.. Ve ne kotu destekcidir o!! Arkadasini soyle sana kim oldugunu soyleyeyim..
  • hayrihayri40 dk önce
    INSALLAH ERTELEMEZLER, BIZIMKILERDE ARTIK AGIZLARINDA LAGA LUGA ETMEZLER VE SU IRAKA GIRERER... YAHU BIR KEREDE BIR SAVASI KENDIMIZ BASLATSAK VE KENDIMIZ BITIRSEK SASIRACAGIM. BIZIM MÜSLÜMANLARLA ISIMIZ OLMAZ, BIZ BIR LAIK DEVLETIZ, YURTTA SULH CIHANDA SULH DIYE DIYE AMERIKANIN PICAGI SONUNDA KEMIGE OTURDU. SONUC, NEMI? ISTEDIGIN KADAR LAIKLIGI CIK CIKLA, ISLAM GELDIN ISLAM GIDECEKSIN; ALADINMI TÜRK!!! YA ALIRSIN SANCAGINI YINE ELINE ZALIME HADDINI BILDIRIRSIN, YADA DAGILIR GIDERSIN! BU MILLETIN HARCI ISLAMDIR GERISI BU BINAYI TUTMAZ!
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