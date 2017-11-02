Erbil yönetiminden Bağdat'a 'sınır' teklifi

Irak'ta kontrol ettiği sınır kapılarını merkezi hükümete devreden Mesut Barzani, Türkiye sınırına Ordu birlikleri ve Peşmerge’nin birlikte konuşlanmasını teklif etti.

Uluslararası ajans Reuters'ın son dakika haberine göre, Barzani'nin teklifinde ABD'nin başını çektiği uluslararası DEAŞ koalisyonunun gözlemci olması isteniyor.

Erbil yönetimi, söz konusu öneriyi bir iyi niyet göstergesi olarak sundu. Ancak Bağdat yönetiminin teklifi kabul etmesi beklenmiyor.