Barzani ABD'ye sığındı: Desteklemeye hazırız

ABD'nin, Irak güçleri ile Peşmerge arasındaki çatışmaların durması yönünde yaptığı çağrının, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

"DESTEKLEMEYE HAZIRIZ"

IKBY'den yapılan yazılı açıklamada, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun da dahil olduğu bir koordinasyon aracılığıyla ateşkesi desteklemeye hazır oldukları ifade edildi.

IKBY'nin "anayasal çerçevede ve en yakın zamanda" Bağdat yönetimi ile diyalog kurulması için yaptığı çağrının yinelendiği açıklamada, söz konusu diyalog için ön şart koşulmaması gerektiğini kaydedildi.

HEATHER NAUERT: ENDİŞELİYİZ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "Irak'ın kuzeyinde Altunköprü kasabası civarında yaşandığı belirtilen şiddet olaylarından dolayı ülkesinin endişeli olduğunu" ifade etmiş, tüm taraflara şiddeti ve provokatif hareketleri sona erdirme çağrısı yapmıştı.

Irak güvenlik güçlerinin Kerkük'ün kuzeyinde yer alan Altunköprü'de tam kontrolü sağlamasından sonra dün Peşmerge ile şiddetli çatışmalar çıkmıştı. Karşılıklı top atışlarının yapıldığı ve katyuşa roketlerinin kullanıldığı çatışmadan sonra Peşmergeler Erbil il sınırına çekildi. Çatışmaların durduğu bölgeye gazeteciler alınmazken, Erbil-Kerkük arasındaki karayolunun trafiğe kapatıldığı ve sadece askeri araçların geçişine izin verildiği kaydedildi.