Barzani ABD'ye sığındı: Desteklemeye hazırız
ABD'nin ateşkes çağrısı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından memnuniyetle karşılandı.21 Ekim 2017 Cumartesi 21:23
ABD'nin, Irak güçleri ile Peşmerge arasındaki çatışmaların durması yönünde yaptığı çağrının, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtildi.
"DESTEKLEMEYE HAZIRIZ"
IKBY'den yapılan yazılı açıklamada, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun da dahil olduğu bir koordinasyon aracılığıyla ateşkesi desteklemeye hazır oldukları ifade edildi.
IKBY'nin "anayasal çerçevede ve en yakın zamanda" Bağdat yönetimi ile diyalog kurulması için yaptığı çağrının yinelendiği açıklamada, söz konusu diyalog için ön şart koşulmaması gerektiğini kaydedildi.
HEATHER NAUERT: ENDİŞELİYİZ
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "Irak'ın kuzeyinde Altunköprü kasabası civarında yaşandığı belirtilen şiddet olaylarından dolayı ülkesinin endişeli olduğunu" ifade etmiş, tüm taraflara şiddeti ve provokatif hareketleri sona erdirme çağrısı yapmıştı.
Irak güvenlik güçlerinin Kerkük'ün kuzeyinde yer alan Altunköprü'de tam kontrolü sağlamasından sonra dün Peşmerge ile şiddetli çatışmalar çıkmıştı. Karşılıklı top atışlarının yapıldığı ve katyuşa roketlerinin kullanıldığı çatışmadan sonra Peşmergeler Erbil il sınırına çekildi. Çatışmaların durduğu bölgeye gazeteciler alınmazken, Erbil-Kerkük arasındaki karayolunun trafiğe kapatıldığı ve sadece askeri araçların geçişine izin verildiği kaydedildi.
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Sofi13 sa önce Barzani saf musluman halkını ozgurlestirmede Kürtlere özgürlük suç bulanlar muslumanliklarindan korksun Sofi13 sa önce Kürtler gerçekleri gormus madem musluman Sun Kürtlerin haklarını kabul edin, Kürtlerde her millet gibi hak sahibidir nedir ünal20 sa önce Müslüman müslümanın kardeşidir inşallahkürt kardeşlerimiz gerçekleri görürler Hak yol23 sa önce ABD ye sığınma,yardım dileme hatta uşaklık yapıp mslmn öldürerek devlet olma fikriniilk olarak yapan iran/irak dan,öğrenmiş olacak.Ee şimdi sıra onda... Hak yol1 gün önce Allaha sığınmasi birsey ifsde etmez-oyle biri dahi olsa-illaki şia ya sığınmalı,tapmalı,herkes ama herkes istisnasız,sade barzani degil,şunu öğrenmeli;haşa Iran ilah ile özdeştir(Estağfurullah ben öyle demiyorum, putlasan iran dio)tespit ettiğim iranin bu özelliğinin gerekçesini de şöyle açıkladılar;firavun, ilahlik taslamasaydi,o yüce manevi durumları,duygulari kullanmasaydı bu kadar güçlenmezdi.İran askerlerinin adı azrailmis,azrail kimin emrinde ya!kimin öleceğine kim karar verir ve azraili görevlendirir...?Bu bile herşeyi göstermeye yetmezmi.Azrail as Allahın emri ile can alır, bu azrail kimin emriyle Allahın yasakladığı canı alıyor...? !!! !!!!! ???????1 gün önce İranin bin bir türlü şeytanlıkla,takiye ile Trkiye yi ikna etmesindendir,herşey bizim dememeliymişiz,bencil olmamaliymisiz bize ait olsada, ama iran diyebiliyor hatta ona değil bize aitse de, herşey onların hakkı. Ha bizbize değiliz,olamayiz hani çünkü dağlar kadar fsrkliyiz her konuda,ancak bir eşya gibi onlara ait,onlarsa bize sahip, olması gereken bu onlara göre!!! Hak yol1 gün önce İkiside ABD köpeği,hele yezit ırak, bırakın da birbirlerine duşsunler az masum kstletmediler,bu katliamlarda onları kullanan ABD en son onları da bitirecek bi şekilde Kocasolak1 gün önce Dilaver derin: Türkiye başikadan çıksın diyorsun, Türkiye başikadan çıkarsa abd başikaya girmekle kalmaz bizede girer. Abd bizede girsin diyorsan senin için üzülürüm VATAN nedir bilemediğini sanıyorum. ana vatan VATAN ANAMIZDIR demektir. Girsinmi batı....... aziz1 gün önce Ali telli yorumcu Sünni Barzaniye Türkiye düşmanı olunca zaten şialarda onlara düşman idi adam kime sığınarak?Kurana göre kanun yapmayan kurana göre yazı yazmayan kurana göre yorum yazmayan şeytanın cocuklar. aziz1 gün önce Barzani ye karşı eski düşmanlar Irak Türkiye İran dost oldular Barzani bir müsülman yardımcı ülkeyi bulamayınca kafirlere sarıldı bunun vebali komşu müslüman ülkeleredir. Kıyamet gününde bu ülkelerallaha karşı ne diyecekler. Çünkü hadiste bu cümleler var: المسلم لا يخذل المسلم .Anlamı müsülman müsülman yardımını terk etmez. Bu ülkeler yardım yerine düşman oldular allah zalimleri ve yandaşlarını cehennem sokun.