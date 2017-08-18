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Barzani, ABD'li komutanla görüştü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Leonard Votel ile beraberindeki heyeti kabul etti.

18 Ağustos 2017 Cuma 22:13
Barzani, ABD'li komutanla görüştü

IKBY Başkanı Mesut Barzani, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Komutanı Orgeneral Joseph Leonard Votel ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, Erbil'deki başkanlık konutunda gerçekleşen görüşmede, "tarafların terör örgütü DEAŞ'a karşı verdikleri mücadele, bölgedeki siyasi gelişmeler ve 25 Eylül'de yapılması planlanan referandum" konuları ele alındı.

Görüşmede Barzani, Votel ve beraberindeki heyete "ABD'nin referandum konusundaki endişe ve kaygılarını anladıklarını ancak Washington yönetiminden de Kürt halkının kaygılarını, karar ve iradelerini anlamalarını istediğini" söyledi.

"Terörle mücadelenin IKBY'nin öncelikleri arasında yer aldığını" kaydeden Barzani'nin, "referandum sürecinin kesinlikle terörle mücadeleye olumsuz etkisi olmayacağını savunduğu" aktarıldı.

Öte yandan ABD'li Komutan Votel'in de Peşmerge güçlerinin Musul'u kurtarma operasyonunda Irak ordusuyla dayanışma içinde hareket ettiğini söylediği kaydedildi.

Votel'in Peşmerge güçlerinin oynadığı rolden övgü ile bahsettiği belirtildi.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 22:13
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