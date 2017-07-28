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Barzani: ABD ile işbirliği yapacağız

Kuzey Irak Kürt Yönetimi başkanı Mesud Barzani ve ABD’nin Bağdat büyükelçisi Douglas Siliman, terörün ortadan kaldırılması için işbirliğinin sürdüğüne vurgu yaptı.

28 Temmuz 2017 Cuma 16:30
Barzani: ABD ile işbirliği yapacağız

Kuzey Irak Kürt yönetimi Başkanı Barzani dün akşam, ABD’nin Irak Bağdat büyükelçisi Douglas Siliman ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşme sonrası Başkanlıktan yapılan açıklamada, Irak'daki Kürdistan’dak son siyasi gelişmelerin ve terörle mücadele konularının ele alındığı belirtildi.

İki tarafında da terörün ortadan kaldırılması için işbirliğinin sürdüğüne vurgu yaptığı kaydedildi. DEAŞ’in Musul’dan çıkarılmasının, terörün son bulacağı anlamına gelmediği ve daha fazla işbirliğine ihtiyaç olduğuna işaret edildiği ifade edildi.

 



 

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 16:30
  1. ABD
  2. Kuzey Irak Kürt yönetimi
  3. Başkanı Barzani
  • BetoBeto15 dk önce
    Kölelige devam yani..!
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