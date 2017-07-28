Barzani: ABD ile işbirliği yapacağız

Kuzey Irak Kürt yönetimi Başkanı Barzani dün akşam, ABD’nin Irak Bağdat büyükelçisi Douglas Siliman ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşme sonrası Başkanlıktan yapılan açıklamada, Irak'daki Kürdistan’dak son siyasi gelişmelerin ve terörle mücadele konularının ele alındığı belirtildi.

İki tarafında da terörün ortadan kaldırılması için işbirliğinin sürdüğüne vurgu yaptığı kaydedildi. DEAŞ’in Musul’dan çıkarılmasının, terörün son bulacağı anlamına gelmediği ve daha fazla işbirliğine ihtiyaç olduğuna işaret edildiği ifade edildi.





