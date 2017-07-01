Barzani: 100 yıl önce bize söz verdiler

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, 25 Eylül’de gerçekleştirilecek referandum yaklaşırken Amerikan Washington Post gazetesine bir makale yazdı. ABD medyasında yer alan makalesinde Kürtlerin kendi kaderini tayin etmesinin zamanının geldiğini söyleyen Barzani, kararlarına saygı duyulmasını istedi. Rudaw’ın haberine göre Kürt halkının bağımsızlığının hiç kimseye tehdit olmayacağına, aksine bölgede daha fazla istikrarı sağlayacağına işaret eden Barzani, “100 yıl önce, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Kürtlere bağımsız devlet olmaları için söz verilmiştir. Fakat Kürtlerin taleplerinin aksine Kürdistan; Türkiye, İran, Suriye ve Irak üzerinde bölüştürüldü” ifadelerini kullandı.



İslam coğrafyasına ve Ortadoğu’ya yönelik emperyalist planlar, 100 yıl önce akamete uğratılsa da, ırkçı emperyalizm “böl-parçala-yönet” fikrinden hiç vazgeçmedi. Bugün artık “böl-parçala-devletçiklere ayır” stratejisi gündeme geliyor ve “devletçikler” oluşturarak Büyük İsrail’e yol açılıyor. Barzani’nin Washington Post’a yazdığı makalede zikrettiği, “Bize, 100 yıl önce bağımsızlık sözü vermişlerdi” sözü de emperyalizmin planlarını doğruluyor!



HARİTA BAŞI POZU TARİHE GEÇTİ!



12 Nisan’da Kuzey Irak’ta İngiliz Dışişleri yetkilileriyle ve büyükelçisiyle “harita başında” poz veren Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, ağzındaki baklayı bir çıkardı, pir çıkardı. Ortadoğu ve İslam coğrafyasını tarumar edip cetvelle sınırlar çizenlerin, “akamete uğrayan ancak halen süren 100 yıllık hesaplarını” hatırlatan Barzani, IKBY’nin Eylül’de düzenleyeceği bağımsızlık referandumu ile ilgili olarak, “100 yıl önce, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Kürtlere bağımsız devlet olmaları için söz verilmişti” diyerek durumu özetledi!

Kaynak: Milli Gazete