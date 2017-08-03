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Bartın'daki darbeci FETÖ davalarında karar

Bartın'da FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan 5 sanığa, 3 yıl 5 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 07:30
Bartın'daki darbeci FETÖ davalarında karar

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan 5 sanığa, 3 yıl 5 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezaları verildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla ayrı ayrı yargılanan tutuklu sanıklar öğrenciler Kamil Dursun, C.B, işçi Ayhan Eyşi, Evren Kopuz, öğretmen V.U. katıldı.

Sanıklardan, C.B. ve V.U, savunmasında etkin pişmanlık yasasından yaralanmak istediklerini söyledi.

ByLock'un bluetooth yöntemiyle telefonuna başka birisinin yüklediğini öne süren C.B, "İzmir'de öğrenciydim. Maddi imkansızlıklardan dolayı bu yapının evlerinde kalmak zorunda kaldım. Benim kaldığım evden sorumlu kişi telefonuma ByLock'u yükledi. Ben silahlı terör örgütü üyesi değilim. Kasti olarak hiçbir örgüte üye olmadım. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

"İçeride baharın geleceğine inanıyorlar"

Örgütün dershanelerinde çalışan V.U. ise "Pişmanım keşke bu yapının içinde bulunmasaydım. Etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istiyorum. İçeride baharın geleceğine inanıyorlar. Kendimi devletimin şefkatli kollarına bırakıyorum." şeklinde savunma yaptı.

Etkin pişmanlık hükümleri uygulanan C.B'ye 3 yıl 5 ay, V.U'ya 4 yıl 22 gün hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanıkların adli kontrol şartıyla tahliyesini kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan Ayhan Eyşi'ye 6 yıl 3 ay, Kamil Dursun'a 8 yıl 9 ay, Evren Kopuz'a ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Heyet, Eyşi'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine hürmetti.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 07:30
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