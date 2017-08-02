Bartın’da yeni bir endemik bitki türü keşfedildi

Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Zafer Kaya, Doç. Dr. Barbaros Yaman ve Doç. Dr. Halil Barış Özel tarafından “Türkiye’de Bartın-Güzelcehisar Bölgesindeki Lav Sütunlarında Flora Belirlenmesi” adlı bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan araştırma sonucunda 80 milyon yıl önce volkanlardan akan lavların soğuyup kristalleşerek kaya haline dönüşmesi sonucu oluşan Güzelcehisar lav sütunları üzerinde Türkçe ismi “Turanotu” olarak bilinen “Turaneciohypochionaeus” bitkisi keşfedildi.

Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kaya, tespit edilen bitki türüyle Güzelcehisar Lav Sütunlarının öneminin daha da arttığını kaydederek “Dünyanın birkaç yerinde oluşan lav sütunlarının üzerinde yetişen bitkilerin teşhislerinin yapılarak, Türkiye için Endemik bir türün bu lav sütunları üzerinde yaşadığını tespit edilmiştir. Papatya giller familyasına ait Türkçe ismi ‘Turanotu’ olarak bilinen ‘Turanecio hypochionaeus’ bitkisinin burada yaşamasıyla Güzelçehisar lav sütunlarının önemi daha da artmıştır” dedi.

Türkiye’de Bartın-Güzelcehisar Bölgesindeki Lav Sütunlarında Flora Belirlenmesi” adlı çalışma 05-08 Temmuz 2017 tarihinde Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen “3. Uluslararası Avrupa Bioçeşitlilik Sempozyumu”nda bildiri olarak da sunuldu.