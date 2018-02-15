THY Gezi Sayfası - Trabzon
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bartın'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi gözaltında

Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda dört şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken diğer iki şüpheli ise serbest bırakıldı.

15 Şubat 2018 Perşembe 12:14
Bartın'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi gözaltında

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Geriş Köyü ve Kozcağız beldesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti ile 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet eden 4 şüpheli gözaltına alındı. Adli arama kararı gereği ikametlerde yapılan aramada (1) adet 9 mm ruhsatsız tabanca, tabancaya ait (1) adet şarjör ve (14) adet fişek, yaklaşık (50) gr toz esrar olduğu değerlendirilen madde, (5) gr kenevir tohumu ve (2) paket esrar sarmada kullanılan sigara kağıdı ele geçirildi. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile 2 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Diğer 2 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 12:14
  1. bartın
  2. uyuşturucu
  3. operasyon

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Facebook otomatik paylaşımlar mı yapıyor?
    1. Facebook otomatik paylaşımlar mı..
    2. İşte Emperyalist sürtük' Edelman'ın..
    3. İstanbul Bakırköy'de denizden ceset..
    4. Alman yöneticiden Türkler hakkında..
    5. Bartın'da uyuşturucu operasyonu: 4..
    6. TBMM Başkanı Kahraman, Kazakistan..
    7. Diyarbakır'da 3 bin polisle '15 Şubat'..
    8. İran güçleri, YPG'li teröristlerle..
    9. CHP’li Bozkurt'dan büyük ihanet!
    10. 18 milyon liraya bloke konuldu: Yok..
    11. Artvin’de baraj suları çekildi, ortaya..
    12. İran terör örgütü PKK'yı vurunca ABD..
    13. Mersin'de aküden 2 kilo 840 gram eroin..
    14. Antalya’da polisin durduğu araçta..
    15. Küba'daki diplomatların sorunun nedeni..
    16. Ankara'da sigarayla bindiği..
    17. Kılıçdaroğlu CHP'li milletvekillerine..
    18. AK Partili Naci Bostancı'dan CHP'ye..
    19. Sofiane Feghouli: İnşallah şampiyon..
    20. Hükümet'ten Afrin operasyonunun..
    Tansiyon yükseldi! Türk savaş gemileri...
    Tansiyon yükseldi! Türk savaş gemileri...
    'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
    'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
    "Mayıs ayında topyekün saldıracaklardı"
    "Mayıs ayında topyekün saldıracaklardı"
    Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması
    Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması
    Başkan adayı: Suriye'de ne işimiz var?
    Başkan adayı: Suriye'de ne işimiz var?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 15.02.2018
    Yeni kalkışma için bekletiliyorlar! İstanbul'da 424 noktada...
    Yeni kalkışma için bekletiliyorlar! İstanbul'da 424 noktada...
    İsrail parlamentosu'ndan şaşırtan Türkiye kararı… Soykırım iddialarını…
    İsrail parlamentosu'ndan şaşırtan Türkiye kararı… Soykırım iddialarını…