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Bartın'da otomobil işçi servisine çarptı: 16 kişi yaralı

Bartın'da otomobilin yolcu almak için duran işçi servisine çarpması sonucu 16 kişi yaralandı.

30 Aralık 2017 Cumartesi 12:02
Bartın'da otomobil işçi servisine çarptı: 16 kişi yaralı

Ulus ilçesinden Bartın yönüne giden Mehmet Sümen (35) idaresindeki 74 DB 279 plakalı işçi servisi, Bayırdüzü köyü mevkisinde yol kenarında bekleyen bir işçiyi almak için durdu.

Bu sırada aynı yönde giden İ.K. (48) yönetimindeki 25 LF 493 plakalı otomobil minibüse çarptı. Çarpmanın ardından minibüs devrildi.

Kazada sürücülerle devrilen minibüsteki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında çalıştıkları öğrenilen Arzu A, Bahri A, Esin K, Fahri A, Rafiye Ç, Fadime K, Nuray U, Aysel Ç, Eda.A, Döndü P, Hayriye Y, Serpil Y, Nurgül Ç. ve Türkan A. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslar ve çevredeki otomobillerle Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. 

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 12:02
  1. işçi servisi
  2. kaza
  3. otomobil
  4. trafik kazası
  5. yaralı
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