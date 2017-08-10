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Bartın’da İl Spor Güvenliği Kurulu toplandı

Bartın’da İl Spor Güvenliği Kurulu Ağustos Ayı olağan toplantısı yapıldı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 19:30
Bartın’da İl Spor Güvenliği Kurulu toplandı

Bartın Valisi Nusret Dirim başkanlığında, 6222 sayılı Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliği Önlenmesine dair İçişleri Bakanlığının genelgeleri ve spor müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliği Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik gereğiÇeşm-i Cihan Toplantı Salonunda gerçekleştirilen İl Spor Güvenlik Kurulu ToplantısınaGarnizon Komutanı Deniz Piyade Albay Vedat Selvitop, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Taner Çetin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, İl Emniyet Müdürü İsa Aydoğdu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Özdemir, İl Sağlık Müdürü Dr.Dursun Koç, Bartın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Başkanı Turgut Altınçubuk, İl Hakem Kurulu Başkanı Faik Kapsız, Futbol İl Temsilcisi Esat Günaydın, Voleybol İl Temsilcisi İbrahim Kabadayı, Bartın Spor Başkanı Mehmet Bulut, Polis Gücü Voleybol Temsilcisi M.Alpay Balık katıldı. 2017-2018 sezonuna hazırlık faaliyetleri ile spor müsabakalarında alınacak önlemlerin görüşüldüğü toplantıda ayrıca kurulun daha önce alınan kararlarının titizlikle uygulanmasına karar verildi.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 19:30
  1. Bartın
  2. İçişleri Bakanlığı
  3. Ali Özdemir
  4. Mehmet Bulut
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