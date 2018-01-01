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Bartın’da ağabeyini av tüfeğiyle vurdu görüntüleri Facebook'tan canlı yayınladı

Bartın’da kısa süre önce cezaevinden çıkan bir kişi, ağabeyini tarlada av tüfeğiyle ağır yaraladı.

01 Ocak 2018 Pazartesi 12:02
Bartın’da ağabeyini av tüfeğiyle vurdu görüntüleri Facebook'tan canlı yayınladı

Edinilen bilgiye göre olay, Gözpınar köyünde meydana geldi. İddialara göre, 30 yaşındaki Hasan Okan, yaklaşık üç ay önce cezaevinden çıktı. Okan, dün fındık tarlasında bilinmeyen bir sebeple evli ve 3 çocuk babası olan 43 yaşındaki ağabeyi Turgut Okan ile tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce Hasan Okan av tüfeğiyle ağabeyine ateş etti. Okan, ardından olay yerinden ayrılarak evine gitti. Bu sırada köylülerin fark ettiği Turgut Okan ise 112 sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Ağır yaralanan ağabey, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

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Evine gelen Hasan Okan, sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Canlı yayında Okan, ağabeyini maddi durum yüzünden vurduğunu, kendini de infaz ederek bu yılbaşını kara yılbaşı yapacağını söyleyerek canlı yayını sonlandırdı. Ardından Okan av tüfeğini başına dayayarak intihar etti.

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Hasan Okan’ın da cesedi Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 01 Ocak 2018 Pazartesi 12:02
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