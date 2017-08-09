Bartın Üniversitesi’nden 31 ülkeye FETÖ mektubu

Bartın Üniversitesi tarafından üniversitenin anlaşmalı olduğu 31 ülkeden 80 üniversiteye 15 Temmuz hain darbe girişiminin iç yüzünü ve Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) karşı mücadelenin haklılığını gösteren mektuplar gönderildi.Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak hazırlanan mektuplar ayrıca uluslararası yükseköğretim dernekleri ile ülke içerisindeki konsolosluklara da gönderildi.

FETÖ’nün masum insanları katletmekten çekinmediğinin vurgulandığı mektupta Rektör Uzun, “15 Temmuz 2016’da milletimiz, ilk kez anayasal düzenimizin itibarsızlaştırılamayacağını yüksek sesle dile getirmiştir. 15 Temmuz gecesinde yaşanan şiddetli çatışmalara maruz kalan ve vatanının birlik ve beraberliği için savaşan 250 vatan kahramanı şehit olmuş, binlerce vatandaşımız da yaralanmıştır. Bu yasadışı örgütün, devlet içerisine yerleşerek bütün kurumlara yayılan, devlet içinde ayrı bir devlet gibi örgütlenen bir şebekenin girişimi olduğu alenen ortaya çıkmıştır” dedi.

Rektör Uzun gönderilen mektupta, FETÖ’nün yurt dışında faaliyetlerini sürdürdüğü ve Türkiye’nin güvenilmeyen bir ülke olduğu fikrini alçakça servis ettiğini de kaydederek, “Terör örgütü, dünya kamuoyuna Türkiye’nin güvenilmeyen ve emniyetsiz bir ülke olduğu fikrini servis ederek Türkiye Cumhuriyeti hükümetini itibarsızlaştırma kampanyasını uygulamaya sokma çabaları yürütmektedir. Fakat hepimizin de bildiği gibi ülkemizdeki insanlar başarısız darbe girişiminin ertesi gününden itibaren bile huzur içinde normal yaşamlarına devam etmişlerdir. İçinde bulunduğumuz zaman diliminde de tüm yaşamın, aktivitelerimizin ve bilimsel çalışmalarımızın olağan şekilde de devam ettiğini bilmenizi isteriz” ifadelerini kullandı.