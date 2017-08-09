Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bartın Üniversitesi’nden 31 ülkeye FETÖ mektubu

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, 31 ülkeden 80 üniversite, uluslararası yükseköğretim dernekleri ile ülke içerisindeki konsolosluklara FETÖ’nün darbe girişiminin iç yüzünü anlatmak amacıyla mektup yazdı.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 16:43
Bartın Üniversitesi’nden 31 ülkeye FETÖ mektubu

Bartın Üniversitesi tarafından üniversitenin anlaşmalı olduğu 31 ülkeden 80 üniversiteye 15 Temmuz hain darbe girişiminin iç yüzünü ve Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) karşı mücadelenin haklılığını gösteren mektuplar gönderildi.Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak hazırlanan mektuplar ayrıca uluslararası yükseköğretim dernekleri ile ülke içerisindeki konsolosluklara da gönderildi.

FETÖ’nün masum insanları katletmekten çekinmediğinin vurgulandığı mektupta Rektör Uzun, “15 Temmuz 2016’da milletimiz, ilk kez anayasal düzenimizin itibarsızlaştırılamayacağını yüksek sesle dile getirmiştir. 15 Temmuz gecesinde yaşanan şiddetli çatışmalara maruz kalan ve vatanının birlik ve beraberliği için savaşan 250 vatan kahramanı şehit olmuş, binlerce vatandaşımız da yaralanmıştır. Bu yasadışı örgütün, devlet içerisine yerleşerek bütün kurumlara yayılan, devlet içinde ayrı bir devlet gibi örgütlenen bir şebekenin girişimi olduğu alenen ortaya çıkmıştır” dedi.

Rektör Uzun gönderilen mektupta, FETÖ’nün yurt dışında faaliyetlerini sürdürdüğü ve Türkiye’nin güvenilmeyen bir ülke olduğu fikrini alçakça servis ettiğini de kaydederek, “Terör örgütü, dünya kamuoyuna Türkiye’nin güvenilmeyen ve emniyetsiz bir ülke olduğu fikrini servis ederek Türkiye Cumhuriyeti hükümetini itibarsızlaştırma kampanyasını uygulamaya sokma çabaları yürütmektedir. Fakat hepimizin de bildiği gibi ülkemizdeki insanlar başarısız darbe girişiminin ertesi gününden itibaren bile huzur içinde normal yaşamlarına devam etmişlerdir. İçinde bulunduğumuz zaman diliminde de tüm yaşamın, aktivitelerimizin ve bilimsel çalışmalarımızın olağan şekilde de devam ettiğini bilmenizi isteriz” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 16:43
  1. Türkiye
  2. Bartın
  3. Türkiye Cumhuriyeti
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi elektrik kablosu ile kurtardılar
    1. Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi..
    2. "Kütahya, demokrasisine de sahip çıkan..
    3. Eskişehirspor’un ilk hafta deplasman..
    4. Han sakinleri sokakta sinema keyfi..
    5. MHP İl Kongresine tek adayla gidiyor
    6. Atıcılar Türkiye şampiyonluğu için..
    7. Yeni sezon için tedbirler görüşüldü
    8. Başkan Tutal, Kalkınma Şöleni’ni..
    9. Olimpiyat Şampiyonu Yasin’den..
    10. Yer altı metrosu için ilk sondaj
    11. İvrindi İmam Hatip Lisesi mezunları..
    12. Hürriyet Mahallesi’nde 3 bin metrelik..
    13. İznik kırsalı sıcak asfaltla donatıldı
    14. Yunus Emre ile Mevlana Caddesi..
    15. Trabzonspor, Atiker Konyaspor maçı..
    16. Güngören’de yol yapım çalışmaları..
    17. Sıcak çatışma! PKK’nın bombalı aracı..
    18. Anamur Cezaevi’nde cinayet
    19. Duyan koştu! Tüm ilçe oraya toplandı...
    20. Alo 185 arıza ve ihbar hattı
    Son anket sonuçları açıklandı! 3 büyükşehirde...
    Son anket sonuçları açıklandı! 3 büyükşehirde...
    İstanbul'da kulak çubuğu yuva yıktı!
    İstanbul'da kulak çubuğu yuva yıktı!
    Türkiye'den flaş İran hamlesi! Yapımına başlandı...
    Türkiye'den flaş İran hamlesi! Yapımına başlandı...
    Trump'tan sert açıklama: Dünyanın görmediği dehşeti göreceksiniz!
    Trump'tan sert açıklama: Dünyanın görmediği dehşeti göreceksiniz!