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Bartın Üniversitesi ‘Başpehlivan’ çıkardı

Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencisi Okan Acar, 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başaltı güreşlerinde şampiyon olarak ‘Başpehlivan’ unvanını aldı.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:37
Bartın Üniversitesi ‘Başpehlivan’ çıkardı

Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Okan Acar, 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başaltı müsabakalarında şampiyon oldu. Acar, daha önce yine Bartın Üniversitesi BESYO öğrencisi Mustafa Batu’ya ait olan en genç Başpehlivan unvanını da aldı. Kırkpınar’da başaltı güreşçileri Okan Acar ile Hüseyin Gümüşalan büyük bir başarı göstererek yarı finale çıkıp, Başpehlivan statüsü kazandılar. Müsabakalar sonunda başaltında, Okan Acar birinci, Hüseyin Gümüşalan ise üçüncülük kürsünse çıkarak başpehlivanlık unvanını taçlandırdılar. Şampiyon olan BESYO öğrencisi Acar’ın sonraki hedefi ise “Altın Kemer”i almak.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Acar’ı tebrik ederek “Tarihi Kırkpınar Güreşlerinin en genç Başpehlivanı olarak bizleri gururlandırdı. Başaltı güreşlerinde kazandığını bu başarısını altın kemerle taçlandıracağına da inanıyorum. Kendisini tebrik ediyor, başarılarını katlayarak sürdüreceğine inanıyorum” dedi.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:37
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