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Bartın, Arap dünyasının sosyal medyasını salladı

Sosyal medyadan yakından takip edilen Bartın’a hem yatırımcı hem de turistlerin ilgisi günden güne artıyor.

30 Haziran 2017 Cuma 13:04
Bartın, Arap dünyasının sosyal medyasını salladı

Ulus Ulukaya Şelaleleri, Amasra Kuş Kayası, Amasra ağlayan ağaç, Güzelcehisar Lav Sütunlarının sosyal medya fenomenleri tarafından yaptığı paylaşımlarla bölge ilgi odağı haline geldi. Son olarak instegram hesabında 759 bin takipçisi olan Lübnanlı sosyal medya fenomeni Salah Chatah, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Bartın Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Osman Bahadır Kalecik, Destek Personeli Ferdi Köse ve Bartın İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Kamil Şen eşliğinde Bartın’ın eşsiz güzelliklerinin tanıtımını yaptı.

Sosyal medyada Arap dünyasında Türkiye’nin tanıtım ve Türkçe eğitim videolarını yapan Salah Chatah, Bartın’ın çok zengin doğa, tarih ve gastronomi değerlerine sahip olduğunu belirterek, ilerleyen zamanlarda yeniden Bartın’a gelerek daha çeşitli ve profesyonel çekimler yapmak istediğini ifade etti.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 13:04
  1. Karadeniz
  2. Türkiye
  3. Bartın
  4. Amasra
  5. Lübnan
  6. Batı Karadeniz
  7. Ulus
  8. Kalecik
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