Kültür AŞ
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bartholomeos: Bunca sorun varken ‘Kudüs kararı’ yersizdi

Kudüs’te statünün devamından yana olduklarını belirten Bartholomeos: Bunca sorun varken, bu kararın eklenmesi yersizdi

26 Aralık 2017 Salı 08:11
Bartholomeos: Bunca sorun varken ‘Kudüs kararı’ yersizdi

Fener Rum Patriği Bartholomeos, dün düzenlenen Noel kutlamalarına katılan İstanbul Rum Okulu öğrencilerine hitap etti. Fener Rum Patriği Bartholomeos, ABD'nin Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye yönelik kararına değinerek, şöyle devam etti:

TÜMÜ AYNI GÖRÜŞTE
Ortadoğu'da bu kadar acı yaşanmaktayken son haftalarda bunlara niye yenileri ekleniyor? Yakın zaman önce Kudüs Patriği Sayın Theofilo'yu, Kudüs'te ziyaretimde kendilerine, Patrikhane'nin Kutsal Şehir Kudüs'te son kararlarla değiştirilmek istenen 'status quo'sunun muhafazası yönündeki kati görüşümü dile getirdim. Kudüs'teki tüm Hristiyanlar, sadece Ortodokslar değil, Katolikler ve Ermeniler de aynı görüşü paylaşmaktalar.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 08:11
  1. kudüs
  2. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Esed rejimi yine sivilleri vurdu
    1. Esed rejimi yine sivilleri vurdu
    2. İstanbul'da büyük yangın
    3. Dönüşüm dünya ile aynı anda başarılmalı
    4. İlk aşama tamamlandı... Enerjide dev..
    5. TOBB’un Özbekistan ile ikili ticaret..
    6. Yarışma hızlı başladı! 101 firma..
    7. Hürriyet yazarından tehdit gibi..
    8. 2017’ye ‘büyüme’ damga vurdu
    9. Polis Akademisine öğrenci alınacak
    10. 'Yalnız kurtlar' paketlendi
    11. MHP’li isimden şok çıkış… ‘Yeni..
    12. Yine aynı kabus! Çok sayıda asker..
    13. Siyonistlerden alçak hamle! İdam..
    14. 77 yaşındaki kadın bakın ne yaparken..
    15. Yağ kralı FETÖ’den tutuklandı… Kendini..
    16. Fatih Terim'in ardından Sneijder..
    17. Konutta faizsiz yıl sonu fırsatları
    18. Samsun’da taksi takla attı: 1 ölü, 2..
    19. İşte Erdoğan'ın Sudan'dan istediği ada!
    20. Emekliye zam geliyor
    Skandal kararı böyle duyurdu! ‘Talimatı verdim büyükelçilik Kudüs’e taşınacak’
    Skandal kararı böyle duyurdu! ‘Talimatı verdim büyükelçilik Kudüs’e taşınacak’
    Doğu Perinçek konuştu: Ancak silahla olur
    Doğu Perinçek konuştu: Ancak silahla olur
    Kendi isteğiyle teslim oldu! Tüm isimleri teker teker verdi
    Kendi isteğiyle teslim oldu! Tüm isimleri teker teker verdi
    Diriliş Ertuğrul hayranlarına senaristten müjde
    Diriliş Ertuğrul hayranlarına senaristten müjde
    O ülkede Türk birlikleri darbeyi önledi
    O ülkede Türk birlikleri darbeyi önledi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
    ABD adına tehdit etti… ‘Ya teklifi kabul edin ya da…’
    ABD adına tehdit etti… ‘Ya teklifi kabul edin ya da…’
    Türkiye'nin konuştuğu an... Koruma zaafiyeti mi var?
    Türkiye'nin konuştuğu an... Koruma zaafiyeti mi var?