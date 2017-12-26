Bartholomeos: Bunca sorun varken ‘Kudüs kararı’ yersizdi

Fener Rum Patriği Bartholomeos, dün düzenlenen Noel kutlamalarına katılan İstanbul Rum Okulu öğrencilerine hitap etti. Fener Rum Patriği Bartholomeos, ABD'nin Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye yönelik kararına değinerek, şöyle devam etti:



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Ortadoğu'da bu kadar acı yaşanmaktayken son haftalarda bunlara niye yenileri ekleniyor? Yakın zaman önce Kudüs Patriği Sayın Theofilo'yu, Kudüs'te ziyaretimde kendilerine, Patrikhane'nin Kutsal Şehir Kudüs'te son kararlarla değiştirilmek istenen 'status quo'sunun muhafazası yönündeki kati görüşümü dile getirdim. Kudüs'teki tüm Hristiyanlar, sadece Ortodokslar değil, Katolikler ve Ermeniler de aynı görüşü paylaşmaktalar.