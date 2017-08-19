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Barselona’da yaralanan Emre Eroğlu’nun durumu iyi

Barselona’daki terör saldırısında yaralanan 33 yaşındaki Türk vatandaşı Emre Eroğlu’nun durumunun iyi olduğu ve hastanedeki tedavisinin devam ettiği açıklandı.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:18
Barselona’da yaralanan Emre Eroğlu’nun durumu iyi

Barselona Başkonsolosluğu, Twitter hesabından Emre Eroğlu’nun fotoğrafını "Barselona’daki terör saldırısında yaralanan vatandaşımız Emre Eroğlu’nun durumu ve morali iyi. Herkese selamı var" notuyla paylaştı.

İspanya’nın Barcelona kentinde teröristlerin minibüs ile kalabalığın arasına dalması sonucu 13 kişi hayatını kaybetmiş, 100’den fazla kişi de yaralanmıştı. Türk vatandaşı Emre Eroğlu da saldırıda yaralanmış, Barsolena’da tedavi altına alınmıştı.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:18
  1. Barcelona
  2. Twitter
  3. İspanya
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