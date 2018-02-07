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Baroya ve TTB'ye flaş düzenleme!

Hükümet, tüm meslek kuruluşlarını ilgilendiren ve meslek örgütlerinin isimlerindeki "Türk" ibarelerinin çıkarılarak değiştirilmesine ve bazı faaliyetlerini düzenlemeye yönelik çalışma başlattı.

07 Şubat 2018 Çarşamba 18:24
Baroya ve TTB'ye flaş düzenleme!

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk Tabipleri Birliğine ilişkin, "Bir defa onun başındaki 'Türk' ifadesi zaten Bakanlar Kurulu kararıdır. Bir defa onun oradan hemen, süratle çıkarılması lazım. Sadece Tabipler Birliği değil, Türkiye Barolar Birliği ile ilgili de aynı şey..." açıklamalarının ardından söz konusu birliklerin isimleri gündeme geldi.

Avukatların baroya, doktorların TTB'ye üye olma zorunluluğu kaldırılıyor

Hükümetten meslek kuruluşlarına ilişkin yeni düzenleme geliyor. Avukatların baroya, doktorların Türk Tabipler Birliği'ne üye olma zorunluğu kaldırılıyor.

Bu kapsamda tüm meslek örgütlerine ilişkin çalışma başlatan hükümet, Türkiye Barolar Birliği, Türk Tabipleri Birliği gibi kuruluşların da arasında bulunduğu tüm meslek örgütlerinin adları ve faaliyetleriyle ilgili düzenleme yapacak. Düzenlemelerle ilgili kanun değişiklikleri de gündeme alınacak. Planlanan çalışmalar çerçevesinde söz konusu kuruluşların isimlerindeki "Türk" ibarelerinin silinmesi de bulunuyor.

Öte yandan serbest avukatlık yapmak için baroya kayıtlı olma şartı ile serbest doktorlukla ilgili Türk Tabipleri Birliğine üye olma şartları da ortadan kaldırılacak. Doktor, mühendis, avukat gibi meslek sahipleri istedikleri kuruluşlara üye olabilecek. Çalışmalarla, söz konusu kuruluşlara kamudan kaynak aktarılması gibi uygulamalara da son verilecek.

Türkiye Barolar Birliğinin ismi ve faaliyetlerine yönelik 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nda, Türk Tabipleri Birliğinin de adı ve çalışmalarıyla ilgili hükümlerin yer aldığı 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nda değişiklikler yapılması gerekiyor.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 18:24
  1. TTB
  2. Türkiye Barolar Birliği

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  • ÖzkanÖzkan32 dk önce
    Kapatin Arkadas gitsinler afrikada barolar birligi kursunlar!!! Yada Alaskada tabibler birligi mis adini degistirin Yavsaklar birligi olsun!!!
  • Ferda Baykuş Ferda Baykuş 47 dk önce
    Türk ibaresinden neden rahatsızsiniz
  • İkraİkra2 sa önce
    Birkac doktorun ceremesini tum doktorlar,veya birkac avukat mimar,muhendisin cezasini tumu cekmemeli..dogru karar..dogru adim..
  • kutatgukutatgu2 sa önce
    İnsan tabii ister istemez soruyorsayın cumhurbaskanının TÜRK kelimesi ile alıp veremedeği nedir..Kendisini ağzından bir kere bile ben TÜRKÜM dediğini henüz duyamadık...20 senedir....
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