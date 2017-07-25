Barolar sessiz kaldı, Yargıtay yargılansın dedi!

Telefonla borçluların ailelerini taciz ederek, borç tahsilatı yapmaya çalışan bir avukatın telefonu sonrasında intihar eden borçlu A'nın mirascıları, avukat hakkında şikayetçi oldu.

Baronun bir işlem yapmadığı avukat hakkında, savcılık da, "Dava açılmasına yeterli delil olmadığı" gerekçesi ile takipsizlik kararı verdi.

Ancak kararı Yargıtay'a götüren aile, takipsizlik kararını bozdurdu.

Yargıtay verdiği kararda, "borçlunun ödeme şartını ihlal etmesi sebebiyle dava açtığı ve alacağın tahsiline yönelik olarak borçlunun cep telefonuna mesaj gönderdiği, her ne kadar sanığın görevinin gereklerine aykırı hareket etmediği, müteveffanın var olan borçları sebebiyle intihar ettiğinden bahisle son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına karar verilmiş ise de, mevcut delillerin son soruşturmanın açılması için yeterli olduğu, delillerin takdir ve değerlendirilmesinin de son soruşturma aşamasında davayı görecek olan mahkemesine ait bulunduğu gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediği" belirtilerek, avukatın yargılanmasının yolunu açtı.

Kamuoyunda avukatların telefonla borçlu ailelerini taciz etmesi sık sık tartışılıyor ve telefonla ödeme baskısı yapılmasının, avukatlara tanınmış hukuki bir yol olmadığı belirtiliyor.

Buna rağmen borçlu şahsı telefonla arayarak, borcunu ödemesi gerektiğini, eğer ödemezse mal varlığına el konulacağını tehditkar bir üslup ile anlatan avukatların, bununla yetinmeyip borçlunun yakın akrabalarının da illegal yolla elde edilen telefonlarına mesaj atılmasının hukuka aykırı olduğu, aksi yönde işlem yapan avukatların, artık disiplin ve ceza soruşturmalarına maruz kalacağı belirtiliyor.