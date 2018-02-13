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Barışmak istemeyen eski eşine kurşun! Sonrada kendine...

Adana'da boşandığı eşiyle tekrar barışmak isteyen fakat ret cevabı alan Mahmut Demirci, Zühal Kırlangıç'a kalbinden vurarak öldürdü!

13 Şubat 2018 Salı 20:51
Barışmak istemeyen eski eşine kurşun! Sonrada kendine...

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Mahmut Demirci ile Zühal Kırlangıç (47) bir süre anlaşamayarak boşandı. Demirci eski eşiyle barışmak istedi. Ancak eşi barışmak istemeyince kadını sokak ortasında kalbinden vurup, sonra kendi kalbine pompalı tüfekle sıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen ambulanslarla kadın özel bir hastaneye Demirci ise Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadın yapılan müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Demirci'nin tedavisi ise devam ediyor. İHA

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 20:51
  1. pompalı tüfek
  2. Adana Valisi

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