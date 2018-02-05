Barışmak için tekrar buluşacaklar

Güney Sudanlı siyasi taraflar ülkede kalıcı barışın tesis edilebilmesi için düzenlenen barış müzakerelerinin ikinci turunda tekrar masaya oturdu.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da başlayan ve Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) öncülüğünde yürütülen toplantıların ilk gününe Güney Sudanlı temsilcilerin yanı sıra Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri de katıldı.

2015 yılında imzalanan barış anlaşmasının yürürlüğe sokulmasını amaçlayan ve Aralık 2017'de gerçekleştirilen ilk turunda ateşkes kararı alınan müzakereler, 16 Şubat'a kadar devam edecek.

Toplantıda Güney Sudanlı taraflara seslenen Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Muhammed, ülkedeki iç savaşın milyonlarca insanı mağdur ettiğini ifade ederek, temsilcilerden ülkeleri için sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini istedi.

Koşullar sebebiyle ülkedeki tüm "askeri zaferlerin" boş ve anlamsız olduğunu kaydeden Muhammed, "Şimdiye kadar eksik olan şey gerekli uzalaşının sağlanabilmesi için ortaya konması gereken güçlü bir siyasi iradeydi." ifadesini kullandı.

IGAD Bakanlar Konseyi Başkanı Workneh Gebeyehu ateşkes anlaşmasını ihlali edenlerin hesap vermek zorunda kalacağını hatırlatarak, "Bu sizin en son şansınız. Bu müzakereler ileri gitmek için son şans." diye konuştu.

Toplantıda söz alan AB Temsilcisi Alexander Rondos ise bunun "göstermelik" bir toplantı olmadığını söyleyerek, ülkedeki insani krize, ölümlere ve tecavüzlere nasıl son verileceğini tartışmak için gerçekleştirildiğini kaydetti.

ABD'nin aldığı silah ambargosu kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Rondos, "Eğer barış namına bir şey yoksa, Güney Sudan'da yatırım olmayacak. Ülkede normalleşme sağlanmak zorunda." diye konuştu.

KALICI ATEŞKES TARTIŞMASI

Kalıcı ateşkesin sağlanması ve hükümet yapısının ele alındığı görüşmelere siyasilerin yanı sıra ülkedeki sivil toplum kuruluşları ve dini temsilciler de katılıyor.

Aralık ayında yapılan ilk tur müzakerelerde Güney Sudanlı taraflar yeniden ateşkes kararı almış ancak 24 saat geçmeden ateşkes ihlal edilmişti.

ABD hükümeti, geçen hafta, Güney Sudan'da varılan ateşkese rağmen devam eden şiddet nedeniyle çatışmanın tüm taraflarına hiçbir savunma ekipmanı ve hizmeti satmayacağını açıklamıştı.

Sudan'dan ayrılarak 2011'de bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

IGAD gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılsa da başkent Cuba'da 8 Temmuz 2016'da çatışmalar yeniden patlak vermişti.