Barışçıl bir protestoyu kabusa çeviren işgalci İsrail

Avustralya'lı gazeteci ve aktivist Robert Martin Instagram hesabında paylaştığı videodaki yorumunda; "İsrail işgal kuvvetleri, Beytüllahim'in kuzey girişinde barışçıl bir protesto gösterisi sırasında bir dizi Filistin aktivistini vahşice tutukladı. Dünya İsrail'i ne zaman sömürgeci ırkçı bir rejim olarak görecek?" dedi. Görüntülerde, babasının gözaltına alındığı küçük çocuk ise korku dolu gözlerle ortada kaldı. "İsrail tüm Filistinli çocukların masumiyetini çaldı" diyen özgür Filistin için mücadele eden, kendisini antisiyonist aktivist diye adlandıran Martin, bu zulmü tüm dünyaya duyurmak için elinden geleni yapıyor.