Barış Şehri Gaziantep’te festival sona erdi

Ödül töreni öncesinde Gaziantep Sanat Merkezi’nde canlı performanslar gerçekleşti. Katılımcılar tarafından büyük ilgi gören festivalde birbirinden renkli ve özel çalışmalar ortaya çıktı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken, Genel Sekreter Yardımcısı Fikret Murat Tural, Uluslararası Suluboya Derneği Kurucu Başkanı Atanur Doğan,Uluslararası Suluboya Derneği Türkiye Başkanı Ayşın Keskiner ve onur konuğu dünyaca ünlü Suluboya Ressamı Liu Yi’nin yer aldığı törende Gaziantep’te gerçekleştirilen yarışmanın ödülleri sahiplerini buldu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken yaptığı konuşmada, kentin ünlü sanatçıları ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Sanatın hayatın içerisinde çok önemli işlevi olduğunu vurgulayan Köken, "Dünyayı çocuklar ya da sanatçılar yönetseydi hiçbir sıkıntı olmayacaktı diye düşünüyorum. O yüzden sanatçıyla şehrin buluşması çok önemli" dedi. Festivalin bu noktada çok önemli bir rol üstlendiğini dile getiren Köken, "Sanatla Çin’den Amerika’ya kadar 25 ülkeden insan, bir noktada buluşabiliyor. Demek ki ortak noktaları çoğalttıkça dünyada savaşlar, kavgalar azalacak ve paraları güzel şeylere harcayabiliriz" diye konuştu.

Festivalin onur konuğu ve dünyaca ünlü ressam Liu Yi’de Türkiye’de olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

"Zeugma Sanat Yoluyla Sevgi, Barış ve Hoşgörü" temasıyla gerçekleşen festivalde ressamlar, 6 gün boyunca Gaziantep’in tarihi ve turistik mekanlarını konu alan sulu boya çalışmalarıyla yarışmaya katıldılar.

Çin, Ukrayna, Kosova, Almanya, Kanada, Azerbaycan, Hindistan ve Macaristan gibi ülkeler başta olmak üzere 25 ülkeden yaklaşık 65’i yabancı 150 ressamın katıldığı yarışmada Huang Hua Zhao Linda Doll, Besnik Xhemaili, Mustafa Bencan, Yaşar Sabri Şanlı, Cansu Ulukuş, Atanur Doğan ve Liu Yi’nin yer aldığı jüri tarafından çalışmalar değerlendirildi. Kore’den katılan Park You Mee birinci, Ekvator’dan gelen Hugo Rueda ikinci, Hindistan’dan katılan Amit Kapoor üçüncü oldu.

Ayrıca 14 yarışmacıya mansiyon ödülü ve sertifikaları verildi.