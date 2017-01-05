Barış Atay'dan provokasyon!

YENİAKİT.COM.TR - İzmir'de yaşanan hain saldırı sonrası, Gezi kalkışmasında boy gösteren oyuncu Barış Atay provokasyona girişti.
İzmir'in yıllardır hedef gösterildiğini ileri sürerek saldırının bunun sonucu olduğunu iddia eden Barış Atay'ın teröristlere, teröre tek kelime etmemesi dikkatlerden kaçmadı.
Atay'ın provokasyon yaptığı tweeti şöyle:
DAHA ÖNCE DE TERÖRİSTLERİ SAVUNMUŞTU!
DHKP-C'li teröristlerin Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit ettiği olay sonrası da teröristlere laf etmeyen Atay, devleti katillikle suçlamıştı.
İŞLEM YAPILACAK MI?
Malum odakların iç savaş çığırtkanlığı yaptığı şu günlerde, provokasyon yaparak toplumu kin ve düşmanlığa tahrik eden Atay hakkında bir işlem yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.
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