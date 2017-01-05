Barış Atay'dan provokasyon!

İzmir'de yaşanan hain saldırı sonrası, Gezi kalkışmasında boy gösteren oyuncu Barış Atay provokasyona girişti.

Barış Atay'dan provokasyon!
Eklenme: 05 Ocak 2017, 17:55
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YENİAKİT.COM.TR - İzmir'de yaşanan hain saldırı sonrası, Gezi kalkışmasında boy gösteren oyuncu Barış Atay provokasyona girişti.

İzmir'in yıllardır hedef gösterildiğini ileri sürerek saldırının bunun sonucu olduğunu iddia eden Barış Atay'ın teröristlere, teröre tek kelime etmemesi dikkatlerden kaçmadı.

Atay'ın provokasyon yaptığı tweeti şöyle:

DAHA ÖNCE DE TERÖRİSTLERİ SAVUNMUŞTU!

DHKP-C'li teröristlerin Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit ettiği olay sonrası da teröristlere laf etmeyen Atay, devleti katillikle suçlamıştı.

İŞLEM YAPILACAK MI?

Malum odakların iç savaş çığırtkanlığı yaptığı şu günlerde, provokasyon yaparak toplumu kin ve düşmanlığa tahrik eden Atay hakkında bir işlem yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.

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Sosyal medya teröristlerini ihbar edin!

 

 
Etiketlerbarış atayizmirizmir patlamaizmir saldırıprovokasyon
HABER YORUMLARI
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sahin kahire

Ben ihbar ettim arkadaşlar sizlerde edin.bu şerefsizlerin yaptıkları yanlarında kalmasın.

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Sami

Yasal islemi bekliyorum bu serefsizi susturmak için

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Mustafa

Eline 3-5 kurus para vecen iki oyunculuk gosteren kendini adam sanıp yorum yapiyo. Kazandigi itibari. devlete iftira etmek icin kullaniyo. Seni izleyip destek verenlerin en az yarisi akpartili %90 i da Turk. Sen hangi devletin malısın? diye sorarlar adama

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fatih

sanki saldırı izmir'lilere yapılmış gibi konuşuyor it...

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kml

Ihanetindibiymiş...

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seren çetin

siz neden by haberi yayın yapıyorsunuz amacınız farklı gezi olaylarına bunu bağlamanız en büyük provokatör lük budur işte

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Yusuf

Sen kes sesini provakator veledi Z

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Zrg61

Adamın yüz tane takipçisi yok siz onu reklam ediyorsunuz.Bu nasil is anlamadım.Yok muamelesi yapılmalı bu ahlaksız sürüsüne.Adliye ye bildir geç kardeşim sinirleri neden geriyorsun.

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mehmet

Soysuzların şerefzizlerin adı barış olsa ne olur?

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