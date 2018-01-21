Terör sevici Barış Atay YPG'ye ağlıyor

YENİAKİT.COM.TR - Gezi kalkışmasına destek verenlerin arasında yer alan Barış Atay denilen oyuncu sosyal medya hesabından büyük ihanetlere imza atmaya devam ediyor. Gezi olayları sırasında attığı tweet’lerle ortalığı karıştıranlar arasında yer alan Atay, terör örgütü DEAŞ'ın EYP'li saldırısında ölen Katil Esed rejiminin işkenceci komutanı İsam Zehreddin’i de kahraman ilan etmişti.

TERÖR ÖRGÜTÜ YPG'YE AĞLADI

Atay son olarak Türkiye’yi güneyinden kuşatmaya çalışan ABD destekli terör örgütü YPG’ye sahip çıktı. Türk milletinin demir yumruğunun hainlerin başına indirilmesini yediremeyen Atay, ‘Zeytin Dalı Harekatı’nı kendince manipüle etmeye çalıştı. İşte Atay’ın her yerinden ihanet akan o rezil tweeti;

''Afrin; Suriye halkınındır. Uzattığınız #ZeytinDalı değil savaş baltasıdır. Dış politikada 7 yıldır sonuçları düşünülmeden yapılan bu hamleler, hamasi laflar, RTE ve AKPnin iktidarı kurtarma çabasından başka bir şey değildir. ''

SAVCILAR NEREDE?

Atay’ın bu ‘ihanet dolu’ tweet’leri karşısında savcıların harekete geçmemesi ise kamuoyundan büyük tepki alıyor.

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