Barış Atay: Vatandaşla mücadele edeceğiz

Gezi isyancısı oyuncu Barış Atay, Başbakan Binali Yıldırım'a ilginç bir karşılık vererek milletimizle mücadele edeceğini belirtti.

Barış Atay: Vatandaşla mücadele edeceğiz
Eklenme: 10 Ocak 2017, 02:18
Bu haber 937 kez okundu

YENİAKİT.COM.TR - Başbakan Binali Yıldırım, Meclis'teki anayasa teklifi görüşmelerinde yaptığı açıklamada, "Siyasetçi hata yapabilir ama vatandaşın hata yaptığını görmedim. Onun için vatandaşa güvenelim, vatandaşın kararına başımız gözümüz üstüne diyerek itaat edelim. Vatandaşa itaat et rahat et" ifadelerini kullandı.

Gezi isyancısı Barış Atay ise Başbakan Binali Yıldırım'ın sözleri üzerine, "Sen itaat et, biz mücadele edeceğiz!" diye yazarak ilginç bir çıkışta bulundu.

TERÖRİSTLERİ SAVUNMUŞTU

DHKP-C'li teröristlerin milletin evladı Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit ettiği olay sonrası teröristlere laf etmeyen Atay, devleti katillikle suçlamıştı.

www.yeniakit.com.tr

Barış Atay'dan provokasyon!

 

 
Etiketlerbinali yıldırımitaat et rahat etbarış ataygezi
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.