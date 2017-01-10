Barış Atay: Vatandaşla mücadele edeceğiz

YENİAKİT.COM.TR - Başbakan Binali Yıldırım, Meclis'teki anayasa teklifi görüşmelerinde yaptığı açıklamada, "Siyasetçi hata yapabilir ama vatandaşın hata yaptığını görmedim. Onun için vatandaşa güvenelim, vatandaşın kararına başımız gözümüz üstüne diyerek itaat edelim. Vatandaşa itaat et rahat et" ifadelerini kullandı.
Gezi isyancısı Barış Atay ise Başbakan Binali Yıldırım'ın sözleri üzerine, "Sen itaat et, biz mücadele edeceğiz!" diye yazarak ilginç bir çıkışta bulundu.
TERÖRİSTLERİ SAVUNMUŞTU
DHKP-C'li teröristlerin milletin evladı Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit ettiği olay sonrası teröristlere laf etmeyen Atay, devleti katillikle suçlamıştı.
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