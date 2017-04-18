Barınağa terk edilen hayvanlar

Kimi çocuğuna alıyor, kimi sevgilisine, ’Yalnızlığıma ortak olsun’ diyenlerin sayısı da hiç az değil. Sonrası ise ya barınak ya da sokak. Kayıtlara göre Başkent’te her yıl yaklaşık bin 500 köpek Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine sahipleri tarafından terk ediliyor. Terk edilen hayvanların birçoğu da pet shoplardan alınan köpekler. Barınakta, geçen yılın Mart ayından 2017 Mart’ına kadar bin 361 köpek sahiplendirilirken bin 419 köpek sahipleri tarafından barınağa terk edildi. Ağırlıklı olarak yavru köpeklerin barınağa terk edildiğini söyleyen yetkililer, hayvan sahiplenmenin sadece sevgi değil sorumluluk ve emek gerektirdiğini vurgulayarak, “Bir hayvan sahiplendiğiniz zaman artık evinizde sizinle birlikte yaşamaya çalışan bir canlı olduğunu, onun da kendine ait karakteri, davranış biçimleri ve rutinleri olduğunu bilmelisiniz. Sevgi hayvanlar için olmazsa olmazdı. Ancak bir hayvanın tek ihtiyacı sevgi değildir. Özellikle yavru köpekler tuvalet eğitiminden ev eşyalarına zarar vermemeyi kapsayan temel itaat eğitimlerini sahiplerinden öğrenmelidir. Çünkü bu tür bir ilişki köpek ile sahibi arasındaki bağı güçlendirir, köpeğin daha sosyal, sorunsuz ve apartman yaşamına daha uygun bir canlı olmasını sağlar”ifadelerini kullandı.

Barınak yetkilileri, pet shoplardan para ile satın alınan ve daha sonra barınağa bırakılan hayvanların terk edilme nedenlerini ise; şehir değişikliği, komşuların rahatsız olması, maddi yetersizlikler, havlama ve tuvalet problemi, aile bireyleri ile uyuşmazlık olarak sıraladı. Bunun yanı sıra yaşlanan köpeklerini ’Bizim yanımızda ölmesin’ diye bırakanların sayısının hiç de az olmadığını söyleyen yetkililer, özellikle sevgililerin birbirine hediye olarak aldıkları köpeklerin de sevgililerin ayrıldığında barınağa terk edildiğini, çoğu anne babanın da çocuklarından habersiz bir şekilde köpekleri barınağa terk ettiklerini dile getirdi.