Bardağı 20 TL'ye satılan eşek sütünün inanılmaz faydaları

İnek, keçi ve manda sütünün yanında daha az bilinen ve tüketilen eşek sütünün tam bir şifa kaynağı olduğunu biliyor muydunuz? Bardağı 20 TL'den satılan eşek sütünün astımdan kansere kadar pek çok hastalığa iyi geldiği ortaya çıktı.



Yatağan İlçesi Bozarmut Mahallesi'nde bulunan evinin bahçesinde eşek çiftliği kuran Musa Karaçam evli ve 3 çocuk babası. Bahçesindeki eşek sayısını artıran Karaçam, onlardan hem süt hem de sütünden sabun satmaya başladı. Üretime 2013’te 20 eşekle başlayan Karaçam, sayıyı 42 ‘ye çıkardığını ve günde 5 litre kadar süt aldığını söyledi. Eşek sütünün akciğer, mide ve bağırsak kanserleri ile astım, bronşit ve siroz gibi hastalıklara iyi geldiğini öğrenen Musa Karaçam, sütün 1 litresini 150 liradan satmaya başlamış. Çay bardağıyla da 20 lira.



SABUNU DA CİLDE İYİ GELİYOR



Eşek sütünden yapılan sabunun kırışıklıkları engellediğini belirten Karaçam, taleplerin de artmasıyla buna yöneldiklerini ifade etti. Süt satışı yaparken süt sağdıktan sonra köpüğünü kadınların yüzlerine sürdüklerini ve bunun sabununun da olabileceğini söylediklerini belirtti. Bunun üzerine kendilerinin de üretime başladığını, önce cüzi bir miktar sabun ürettiklerini ve bunun sattığını, daha sonra seri üretime geçmek için eşinin kurs aldığını ve eşek sütü sabununun büyük bir ilgi gördüğünü ifade etti. Bodrum’dan birçok turistik işletmenin ve aktarların kendilerinden sabun istediğini ve kullananların memnun kaldığını söyledi. Eşek sütü sabunu cildi yumuşatıyor, kırışıklıkları engelliyor ve tanesi 10 liradan satılıyor:



KRONİK HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIYOR



Eşek sütünün kronik astım, bronşit gibi rahatsızlıklara iyi geldiğini belirten Karaçam, aynı zamanda siroz hastalığını da tedavi etmeye yardımcı olduğunu belirtti. Sütün içindeki antioksidan maddeler sayesinde zehirlenmeyi engellediğini ifade etti. Ayrıca akciğer ve kolon kanserlerinin tedavilerini destekleyen özellikte olduğunu da sözlerine ekledi. Boğazında sorun olan birinin eşek sütü ile kolayca balgam sökebildiğini belirten Karaçam, 10 gün süt içildikten sonra hastalığın geçtiğini ifade etti.





Eşek sütü İslam'a göre haram mı?