Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Barcelona'nın yıldızı adım adım Beşiktaş'a doğru

Beşiktaş, Barcelona'da yedek kalan Munir El Haddadi'yi kadrosuna katmak istiyor. Geçtiğimiz sezonu Valencia'da geçiren 21 yaşındaki kanat oyuncusu, bedelsiz bir şekilde kiralanabilir.

27 Temmuz 2017 Perşembe 12:51
Barcelona'nın yıldızı adım adım Beşiktaş'a doğru

Siyah beyazlılar, geçtiğimiz sezon Adriano'yu Barcelona'dan çok cüzi bir miktara kadrosuna katmış, bu sezon da Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Pepe'yi kapmıştı. Kara Kartal, şimdi yine gözünü Barça'dan bir futbolcuya dikti. 

Beşiktaş, geçen sezonu Valencia'da geçiren Munir El Haddadi'yi 1 yıllığına kiralamak istiyor. Katalanların ileri hattında Messi-Neymar-Suarez üçlüsünün forma giymesi nedeniyle ilk 11'de süre bulamayan 21'lik yıldız da bir sezon daha başka bir kulüpte kiralık oynamaya sıcak bakıyor. 

FORVETTE DE GÖREV YAPABİLİYOR

Gökhan Töre'nin sakatlanmasının ardından kanat bölgesine futbolcu bakan Beşiktaş, Faslı futbolcuyu iki kenarda da oynatabilir. Zaman zaman santrfor bölgesinde de forma giyebilen Munir'in genç yaşına rağmen Barcelona ve Valencia'da çıktığı karşılaşmalarda, zorlu mücadelelere karşı epey tecrübesi bulunuyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in, genç oyuncuların potansiyelini üst düzeye çıkarabilme özelliği göz önünde bulundurulduğunda, 21 yaşındaki futbolcunun transferinde üç tarafın da karlı çıkacağı öngörülüyor.

LA MASIA ALTYAPISINDAN YETİŞTİ

Futbola Barcelona altyapısı La Masia'da başlayan 21 yaşındaki futbolcu, A takıma 2014-15 sezonunda yükseldi. O sezon Barcelona A takımında 16 kez forma giydi. 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Sonraki sezonu yine Katalanlar'da geçiren Munir, 26 maçta 8 kez ağları sarstı, 7 kere de gol pası verdi. Geçtiğimiz sezon başı Valencia'ya bedelsiz olarak kiralanan Faslı yıldız, Yarasalar'da 39 mücadeleye çıkıp 8 gol, 3 asistle oynadı. Beşiktaş da geçen sezonu fırsat bilerek Munir'i bedelsiz olarak kiralamak için teklif yapacak. 

Kaynak: Akşam

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 12:51
  1. munır el haddadi
  2. Barcelona
  3. beşiktaş
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Barcelona'nın yıldızı adım adım Beşiktaş'a doğru
    1. Barcelona'nın yıldızı adım adım..
    2. Putin'den tepki çekecek Ermenistan..
    3. İlk Türk savaş gemisi füze atışını..
    4. Almanya'yı kahreden haber! Öldüler
    5. Eski vekil hakkında 22.5 yıl hapis..
    6. Erdoğan'dan net uyarı: Yorulan varsa..
    7. Araç sahiplerine müjde! Resmi..
    8. İşte Terim-TFF olayının perde arkası!
    9. İranlı spikerin bira içerken..
    10. Binlerce kişiye uyarı geldi: Bugün son..
    11. Yeni sisteme göre hangi partinin kaç..
    12. Erdoğan'dan 250 müjde birden!
    13. Kanseri önlemenin 7 yolu
    14. FETÖ’den yeni yapılanma! Böyle..
    15. 15 Temmuz lincine uğrayan şarkıcı..
    16. Yeni milletvekili sayılarında dikkat..
    17. MİT’te neler yaşandı? Darbe gecesi..
    18. İtiraf etti: Bölünmüş Türkiye haritası..
    19. CHP'li vekil teslim etti! İçinden Adil..
    20. Mehmet Demirkol Milli Takım'ın yeni..
    İlker Başbuğ'dan flaş açıklama!
    İlker Başbuğ'dan flaş açıklama!
    İsrail'den Erdoğan'a küstah sözler!
    İsrail'den Erdoğan'a küstah sözler!
    139 FETÖ şüphelisini ihbar eden memur...
    139 FETÖ şüphelisini ihbar eden memur...
    Yeni bir dolandırıcılık yöntemi daha...
    Yeni bir dolandırıcılık yöntemi daha...