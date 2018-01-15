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Barcelona'nın teknik direktörü Arda'yı neden oynatmadığını açıkladı

Barcelona Teknik Direktörü Valverde, Başakşehir'e transfer olan Arda'ya forma şansı vermemesiyle ilgili konuştu.

15 Ocak 2018 Pazartesi 14:52
Barcelona'nın teknik direktörü Arda'yı neden oynatmadığını açıkladı

İspanyol teknik adam Valverde, takımda forma şansı vermediği Arda Turan'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Başakşehir'e transfer olan milli futbolcuya başarılar dileyen Valverde, Arda'yı neden oynatmadığı ile ilgili soruya da cevap verdi.

"ARDA'YA TÜRKİYE'DE İYİ ŞANSLAR DİLİYORUM"

53 yaşındaki çalıştırıcı, "Arda iyi bir oyuncu ancak Barcelona önemli oyunculara sahip ve burada forma şansı bulmak zor. Arda'ya Türkiye'de iyi şanslar diliyorum" dedi.

Valverde'nin forma şansı vermediği Arda Turan, 55 maçlık Barcelona kariyerinde 15 gol atarken 11 de asist kaydetti.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 14:52
  1. Barcelona Teknik Direktörü Valverde
  2. Arda Turan
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