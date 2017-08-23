Barcelona'nın sosyal medya hesapları hacklendi
İspanyol futbol devi Barcelona'nın sosyal medya hesapları bir grup hacker tarafından ele geçirildi. Saldırıdan yaklaşık 1,5 saat sonra hesapları yeniden kontrol altına alan Barcelona, saldırıyla ilgili açıklama yaptı.23 Ağustos 2017 Çarşamba 09:48
Geçtiğimiz günlerde HBO’nun resmi Twitter hesabını hackleyen hacker grubu “OurMine”, bu defa İspanyol futbol devi Barcelona’yı hedef aldı. Barcelona’nın tüm dillerdeki Twitter ve Facebook sayfaları hacklendi.
Daha öncesinde Game of Thrones gibi dünyaca ünlü yapımların yayıncı kanalı olan HBO’nun resmi Twitter hesaplarını hackleyen hacker grubu OurMine, bu defa Barcelona’yı hedef aldı.
TÜM HESAPLARDAN GÖNDERİ YAYINLADI
İspanyol futbol devi Barcelona’nın 23 milyon takipçili ana hesabı da dahil olmak üzere tüm dillerdeki resmi Twitter sayfalarını hackleyen hackerlar, Facebook sayfasını da ele geçirmeyi ihmal etmedi. Hem Facebook hem de Twitter sayfalarını ele geçiren hackerlar, tüm hesaplardan da tweet ve gönderi yayınladı.