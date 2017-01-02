Barcelonalı yıldızdan Galatasaray'a transfer yanıtı

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Oyuncu ile temasa geçen sarı-kırmızılılar, transferde aşama kaydetmişti. Ancak İstanbul'da yılbaşı gecesi meydana gelen terör olayları nedeniyle Vidal, kararını vermek için biraz süre istedi.

"ZAMANA İHTİYACIM VAR"

NTVSpor'un Haberine göre, Sarı-kırmızılı yetkililere, İstanbul'daki olaylardan etkilendiğini söyleyen Vidal, "Bana biraz süre verin. Bu konuyu düşünmek istiyorum, transferim ile alakalı en doğru kararı vermem için biraz zamana ihtiyacım var" dediği öğrenildi.

Galatasaray'ın sağ bek ve sağ açıkta faydalanmak istediği Vidal, bu sezon Barcelona'da çok az süre aldı. İspanyol futbolcu 5 maçta forma giyip 1 sarı kart gördü.

ARDA'NIN CANLI YAYININA 'GALATASARAY' YAZDI

Aleix Vidal, Arda Turan'ın yılbaşı akşamı Instagram'dan yaptığı canlı yayınına 'Galatasaray, Galatasaray' yazmış ve transfer fitilini ateşlemişti.