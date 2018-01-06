Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Barcelona'dan tarihi transfer

La Liga devi Barcelona, Liverpool'da top koşturan Philippe Coutinho'nun transferini bitirdi.

06 Ocak 2018 Cumartesi 22:34
Barcelona'dan tarihi transfer

Barcelona, Philippe Coutinho transferinde nihayete erdi. Katalanlar, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da top koşturan Brezilyalı futbolcu için 165 milyon Euro bonservis teklifine evet yanıtı aldı.

Sambacı'nın transferini Barcelona resmi sitesinden de duyurdu. Genç orta saha yakın bir zamanda kendisini Barcelona'ya bağlayan resmi imzayı atacak.

Coutinho, 222 milyon Euro'luk Neymar'dan sonra tarihin en pahalı ikinci transferi oldu. Bu aynı zamanda Barça tarihinin en pahalı transferi olma özelliğini de taşıyor. Brezilyalı yıldızın serbest kalma bedeli 400 milyon Euro olarak belirlendi.

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 22:34
  1. Barcelona
  2. Liverpool
  3. Philippe Coutinho
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'de büyük felakat! 22 Ölü
    1. ABD'de büyük felakat! 22 Ölü
    2. Barcelona'dan tarihi transfer
    3. Efsanevi NASA astronotu hayatını..
    4. Bodrum sokaklarında develer gezdirildi
    5. Almanya'dan skandal tasarı!
    6. Büyük Şeytan'ı kızdıracak hamle! 6..
    7. CHP Ankara il başkanlığına Adnan..
    8. Yüzlerce Filistinli Patrik..
    9. Bakan Kaya'dan iki kızı babaları..
    10. FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon..
    11. Bursa’da liseliler birbirine girdi,..
    12. Bangladeş'te otobüs kazası: 7 ölü, 20..
    13. 6 ülke toplandı! Kritik ABD önerisi
    14. Tüfekle vurulan 20 yaşındaki genç..
    15. Başbakan Yardımcısı Şimşek: 'Bizim..
    16. 'İddialı bir şey söyleyeyim, biz..
    17. Kahramanmaraş’ta istinat duvarı çöktü
    18. Jandarmadan kaçak sigara operasyonu
    19. İdlib'e hava saldırısı: 3 kişi öldü
    20. Almanya'dan Türkiye açıklaması: O..
    Tarihi değiştirecek keşif… Kars’ta adı gizli bir dağda bulundu! Yerini söylemiyorlar çünkü…
    Tarihi değiştirecek keşif… Kars’ta adı gizli bir dağda bulundu! Yerini söylemiyorlar çünkü…
    Milyonlarca emekli bekliyordu! 2018 müjdesi
    Milyonlarca emekli bekliyordu! 2018 müjdesi
    İranlı Sünni alimden gösterilerle ilgili flaş açıklama
    İranlı Sünni alimden gösterilerle ilgili flaş açıklama
    İspanya'da Enes Ünal skandalı! Bütün ülke bunu konuşuyor
    İspanya'da Enes Ünal skandalı! Bütün ülke bunu konuşuyor
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron açıklama yaptı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron açıklama yaptı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 06.01.2018
    Bilinmeyen röportajı: Tuvaletlerde abdest alırdım
    Bilinmeyen röportajı: Tuvaletlerde abdest alırdım
    Meteoroloji'den kritik uyarı! Beklenen yağış geliyor
    Meteoroloji'den kritik uyarı! Beklenen yağış geliyor