Barcelona'dan son dakika haberi! Biri Türk çıktı

Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre, Barcelona'yı hedef alan saldırıda bir Türk vatandaşı ağır yaralandı. Erkek olan yaralı Türk vatandaşının isminin ailesine haber verilmeden önce açıklanmayacağı belirtildi.

Öte yandan 13 kişinin öldüğü, 100 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin üçüncü bir zanlı daha gözaltına alındı.