Barcelona'dan Neymar transferine son dakika çalımı
Tüm zamanların en pahalı transferinde kriz çıktı. La Liga yönetimi, PSG'nin Neymar için 222 milyon euro sözleşme fesih bedeli ödemesini kabul etmedi.03 Ağustos 2017 Perşembe 18:16
İspanyol futbol ligi (La Liga) yönetimi, Neymar'ın avukatının 222 milyon euro sözleşme fesih bedeli ödemesini kabul etmedi. La Liga yönetimi, PSG'nin finansal fair play (FFP) dışında hareket ettiğini savunuyor. UEFA'dan yapılan açıklamada ise "Neymar konusunda bir şikayet yok. Her kulüp FFP'ye uymalı, 3 yıllık dönemde en fazla 30 milyon euro zararları olmalıdır" denildi.
REKOR TRANSFER
Fransız PSG Brezilyalı yıldızın serbest kalma bedeli olan 222 milyon euroyu kabul etmişti. Bu rakamla tüm zamanların transfer rekoru kırılacak.