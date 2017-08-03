Barcelona'dan Neymar transferine son dakika çalımı

İspanyol futbol ligi (La Liga) yönetimi, Neymar'ın avukatının 222 milyon euro sözleşme fesih bedeli ödemesini kabul etmedi. La Liga yönetimi, PSG'nin finansal fair play (FFP) dışında hareket ettiğini savunuyor. UEFA'dan yapılan açıklamada ise "Neymar konusunda bir şikayet yok. Her kulüp FFP'ye uymalı, 3 yıllık dönemde en fazla 30 milyon euro zararları olmalıdır" denildi.

REKOR TRANSFER

Fransız PSG Brezilyalı yıldızın serbest kalma bedeli olan 222 milyon euroyu kabul etmişti. Bu rakamla tüm zamanların transfer rekoru kırılacak.