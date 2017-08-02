Barcelona’dan Neymar açıklaması

Katalan ekibi, Brezilyalı yıldız Neymar’ın yönetimle yapılan toplantıda takımdan ayrılmak istediğini bildirdiğini duyurdu. Barcelona ise futbolcuya 222 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini hatırlattı.

La Liga ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Neymar Jr, menajeri olan babası ile beraber bu sabah kulüp ofislerinde yapılan toplantıda kulüpten ayrılma kararını FC Barcelona’ya iletti.

Buna karşılık kulüp kendilerini 1 Temmuz itibarıyla oyuncunun devam eden kontratındaki serbest kalma bedelinin 222 milyon Euro olduğu ve tümünün ödenmesi gerektiği konusunda bilgilendirdi.

Ayrıca geçen sezonki sözleşme yenilenmesinden kalan bonus için kulüp durum çözülene kadar miktarın noter yoluyla emanet olarak kalacağını belirtti.

Oyuncu halen FC Barcelona’nın kontratı altındadır ancak geçici bir izinle antrenmanlara katılmayacaktır."

25 yaşındaki yıldız ismin Paris Saint Germain’in transfer gündeminde olduğu ve Fransız ekibinin 222 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu ifade ediliyor.