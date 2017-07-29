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Barcelona'dan Arda Turan'ı isteyen Galatasaray'a cevap

İspanyol basını, Galatasaray'ın Barcelona'nın Türk yıldızı Arda Turan için yapılan kiralama teklifinin kabul edilmediğini yazdı.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 09:15
Barcelona'dan Arda Turan'ı isteyen Galatasaray'a cevap

Galatasaray'da geri dönüşü ihtimaller dahilinde gösterilen ve yönetimin nabız yokladığı Arda Turan konusunda İspanya'dan yeni haber geldi.

Katalan basınından Mundo Deportivo Gazetesi, Barcelona'nın, Galatasaray'dan gelen kiralama teklifini kabul etmediğini yazdı.

Miguel Rico imzasıyla yayınlanan haberde, Barcelona'nın maaşından kurtulmak ve bonservis kazanmak amacıyla Arda Turan'ı satmak istediği ve Galatasaray'ın kiralama teklifinin bu nedenle kabul edilmediği yazıldı.

Sporx'in haberine göre; Arda Turan'a şu ana kadar beklenen teklifin gelmediği, transfer dönemi sona ermeden gönderilmesinin planlandığı vurgulandı.

Arda Turan, Galatasaray'a sıcak

Arda Turan'ın, bir süre önce Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in ilettiği, "Galatasaray'a döner misin?" sorusuna, "Neden olmasın, kulüpler anlaşsın yeter." cevabını verdiği öğrenildi. Başkanın bu nedenle somut adımlar atmaya başladığı ve öncelikle Arda'yla kontrat detaylarını görüşmek istediği bildirildi.

Barcelona'da toplam 55 maçta sahada yer alan Arda Turan, 15 gol ve 11 asistlik bir performans sergiledi.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 09:15
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