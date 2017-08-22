Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Barcelona'dan Bursaspor'a transfer

Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'da transfer çalışmaları kapsamında iki mevki için girişimler devam ediyor.

22 Ağustos 2017 Salı 15:41
Barcelona'dan Bursaspor'a transfer

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Özlüce Tesisleri'nde Ekoko'nun imza töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sağ kanat ve sağ bek için 2 oyuncuyu kadrolarına dahil etmek istediklerini söyledi.

Sağ kanat için Portekiz'in Porto takımından Hernani'nin yanı sıra Kazakistan'ın Astana takımından Twumasi, sağ bek için ise bonservisi İspanya'nın Barcelona takımında bulunan Brezilyalı Douglas ile görüşme halinde olduklarını anlatan Ay, "Her 3 oyuncunun transferi için temaslarımız sürüyor. Aslında her 3 oyuncu ile ilgili bir sorun yok. Kendileri gelmek istiyor. Kulüpleriyle anlaşma zemini arıyoruz." dedi.

Ay, Hernani için yönetim kurulu üyesi Hasan Parlakay'ın Portekiz'de bulunduğunu vurgulayarak, "Porto ve Astana takımlarının yanıtına göre bir karar vereceğiz. Hernani'yi kiralık, Twumasi'yi ise bonservisi ile transfer etme durumu söz konusu. Barcelona'dan Douglas için ise bu akşama kadar bir yanıt gelecek. Bir an önce oyuncuları kadromuza dahil ederek transferi sonlandırmak istiyoruz. Birkaç güne kadar imzalar atılır." diye konuştu.

- Rodallega'nın maliyeti yüksek geldi

Trabzonsporlu Hugo Rodallega ile ilgili bir düşüncelerinin olduğunu anlatan Ay, ancak oyuncunun yılık maliyetini çok yüksek bulduklarını ifade etti.

Rodallega'nın yıllık maliyetinin 1,6 milyon avro civarında olduğunu öğrendiğini aktaran Ay, "Fiyatı uygun olsaydı kiralamak için girişimde bulunabilirdik. Ancak yüksek maliyetten dolayı bir girişimimiz olmadı." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 15:41
  1. Bursaspor Haberleri
  2. Bursaspor
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ayvalık-Altınoluk BADO Seferleri Başlıyor
    1. Ayvalık-Altınoluk BADO Seferleri..
    2. Trabzonspor'a Burak müjdesi!
    3. Arabasının camını kapatmak isterken..
    4. Adana'da dolmuş ile motosiklet..
    5. Avustralya'da beyaz koala heyecanı!
    6. Aydın’da imam kaza yaptı cenaze ortada..
    7. Kazada ölen genç futbolcu 2 ay önce..
    8. Zonguldak'taki darbe girişimi davası..
    9. AK Partili vekilden 'Ahmet Şan' tepkisi!
    10. Tokat'ta 6 gündür haber yok! Telefonda..
    11. Tokat'ta halk midibüsü sulama kanalına..
    12. Kastamonu için kuvvetli yağmur uyarısı
    13. Hac'da yeni uygulamalar hayata geçirildi
    14. Altının kilogramı 145 bin 900 liraya..
    15. İstanbul Eminönü'nden 5'e alıp..
    16. Fransız Bakan Collomb: Türkiye ile çok..
    17. Rusya'dan S-400 açıklaması! Anlaşma..
    18. İşte tarım havzalarında desteklenecek..
    19. Fenerbahçeli yöneticiler Milan kulüp..
    20. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr...
    Bordo Berelilerde 'Aksakallı' depremi!
    Bordo Berelilerde 'Aksakallı' depremi!
    ABD vurmaya başladı!
    ABD vurmaya başladı!
    Rusya'yı panik bastı! 'Başkenti taşıyalım'
    Rusya'yı panik bastı! 'Başkenti taşıyalım'
    Koray Aydın resmen açıkladı! Teşkilatı ben kuracağım...
    Koray Aydın resmen açıkladı! Teşkilatı ben kuracağım...