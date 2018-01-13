Barcelona'dan Arda Turan'a veda mesajı
Barcelona, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Medipol Başakşehir'e kiralık giden Arda Turan'a veda etti13 Ocak 2018 Cumartesi 15:07
Medipol Başakşehir'in Arda Turan transferini duyurmasının ardından Barcelona'dan da resmi açıklama geldi.
Katalan ekibi, milli futbolcunun 2,5 sezon boyunca Medipol Başakşehir'de forma giyeceğini belirtirken, 55 maç forma giydiği Barcelona'da 6 kupa kaldıran deneyimli futbolcuya katkıları için teşekkür etti.
Barcelona'nın resmi Türkiye sayfası da 'Kendine iyi bak Arda Turan' mesajını paylaştı.