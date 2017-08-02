Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Barcelona'dan Arda Turan sürprizi! Takasta önerildi!

Liverpool'dan Coutinho'yu kadrosuna katmak isteyen Barcelona, İngiliz ekibine şaşırtan bir teklifte bulundu.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:37
Barcelona'dan Arda Turan sürprizi! Takasta önerildi!

Barcelona, istediği yıldız futbolcu için Arda Turan'ı takasta kullanmaya hazırlanıyor... İşte o planın ayrıntıları...

Liverpool'un 25 yaşındaki orta sahası için ilk olarak 80 milyon euro'luk bir teklif yapan Barcelona, ret yanıtı alınca teklifini arttırdı.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Barcelona, Arda Turan'ın da içinde olduğu para + 3 futbolculuk bir takas teklifinde bulundu.

Neymar'ın ayrılmasıyla Barcelona'nın Coutinho için tüm şartlarını zorlayacağı ifade edildi. İşte Barcelona'nın takas için önerdiği isimler; Arda Turan, Rafinha Tiene, Denis Suarez...

Daha önce Coutinho'yu satmayacaklarını belirten Liverpool cephesinin bu teklife ne yanıt vereceği henüz bilinmiyor. Arda Turan'ı adı Galatasaray'la da adı geçiyordu.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:37
  1. AVRUPA LİGLERİ Haberleri
  2. AVRUPA LİGLERİ
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gaziantep'te 3 bin 500 öğrenciye bisiklet hediye edildi
    1. Gaziantep'te 3 bin 500 öğrenciye..
    2. Rusya büyükelçiliğine saldırı!
    3. ABD: Savaşırsanız sizi bombalarız
    4. Türkiye'yi merkez üssü yapacak! Dev..
    5. Batman'da minibüs ile otomobil..
    6. Ferrari'nin karı yükseldi
    7. Mısır Gevrekli Kozalak Kurabiye nasıl..
    8. Dow Jones ilk kez 22.000 puanın..
    9. Zebranın hazin sonu
    10. Trump imzayı attı
    11. Yangının zararı büyük oldu
    12. Boğazkale’ye yöresel ürünler standı
    13. 26 sene uğraştılar! Bakın neden...
    14. Tokat’ta trafik kazası: 3 yaralı
    15. Düzyatan: Birileri benim diziden..
    16. Beklenen açıklama geldi: Feshetmeye..
    17. ABD: Türkiye ile ilişkilerimiz gerilim..
    18. Hastalığı yüzünden çocuklarını sevemiyor
    19. Bitlis’te kaldırım işgallerine karşı..
    20. YAŞ sonrası terfiler açıklandı!
    FETÖ ile başarısız oldu, YPG'yle harekete geçti!
    FETÖ ile başarısız oldu, YPG'yle harekete geçti!
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    İhanet davasına damga vuran sözler: Soyumuz var oldukça...
    İhanet davasına damga vuran sözler: Soyumuz var oldukça...
    PKK'dan sızma girişimi!
    PKK'dan sızma girişimi!