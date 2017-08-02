Barcelona'dan Arda Turan sürprizi! Takasta önerildi!

Barcelona, istediği yıldız futbolcu için Arda Turan'ı takasta kullanmaya hazırlanıyor... İşte o planın ayrıntıları...

Liverpool'un 25 yaşındaki orta sahası için ilk olarak 80 milyon euro'luk bir teklif yapan Barcelona, ret yanıtı alınca teklifini arttırdı.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Barcelona, Arda Turan'ın da içinde olduğu para + 3 futbolculuk bir takas teklifinde bulundu.

Neymar'ın ayrılmasıyla Barcelona'nın Coutinho için tüm şartlarını zorlayacağı ifade edildi. İşte Barcelona'nın takas için önerdiği isimler; Arda Turan, Rafinha Tiene, Denis Suarez...



Daha önce Coutinho'yu satmayacaklarını belirten Liverpool cephesinin bu teklife ne yanıt vereceği henüz bilinmiyor. Arda Turan'ı adı Galatasaray'la da adı geçiyordu.