Barcelona'dan Arda hamlesi! Sildiler

Barcelona, Philippe Coutinho'yu Liverpool'a 160 milyon euro ödeyerek kadrosuna katmıştı.



Coutinho'nun giyeceği forma numarası belli oldu ve mağazalarda Coutinho forması satışa başladı. Barcelona taraftarının yoğun ilgi gösterdiği Coutinho formasının numarası ise 7 olarak belirlendi. Bilindiği üzere 7 numaralı formayı Arda Turan giyiyordu.

Bu gelişme, Arda Turan'ın Barcelona macerasının sona erdiğinin işareti olarak yorumlandı.