Barcelona'dan 5 yıl sonra bir ilk

Georgios Karaiskakis stadında alacağı bir galibiyetle Şampiyonlar Ligi’nde grup sürecinin bitimine 2 hafta kala üst turu garantileyecek olan Barcelona, Olympiakos engeline takıldı.

Yunan rakibine karşı etkin bir oyun ortaya koymasına rağmen bitirici hamleleri yapamayan İspanyol ekibi, 6’sı isabetli 19 şut imkanı bulduğu karşılaşmada rakip fileleri havalandıramadı ve karşılaşma 0-0 tamamlandı. Barcelona’da maçta 6 şut imkanı bulan fakat gol atamayan Suarez, bu alanda kulübündeki en kötü gününü geçirmiş oldu.

Bu sonuça Barcelona 4 maç sonunda puanını 10’a çıkarırken, Olympiakos gruptaki ilk puanını almış oldu.



İspanyol devi Barcelona bu sonucun ardından Şampiyonlar Ligi grup maçlarında 5 yıl sonra gol atamadı. En son 5 Aralık 2012 tarihinde Camp Nou’da Benfica ile 0-0 berabere kalmıştı. Ayrıca maçın içerisinde Messi’nin korner kullandığı sırada bir hayranın yanına gelip onu öpmesi kameralara böyle yansıdı…