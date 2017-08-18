Barcelona’daki saldırının ardından 7 yaşındaki çocuk kayboldu

İspanya’nın Barcelona kentindeki Las Ramblas’ta dün meydana gelen saldırıda 14 kişi hayatını kaybetmiş, en az 100 kişi yaralanmıştı. Saldırıda annesi ağır yaralanan 7 yaşındaki Avustralyalı Julian Cadman’ın kayıp olduğu bildirildi. Görgü tanıkları, saldırıda ağır yaralanan annenin tedavisi sırasında, yetkililerin Julian’ı annesinden ayırdıklarını söyledi.

7 yaşındaki Julian’ın ailesi, annesi hastaneye götürülürken kendisinden bir daha haber alınamayan çocuğu bulmak için sosyal medyadan fotoğraflarını paylaşarak yardım çağrısında bulundu.