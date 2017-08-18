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Barcelona’daki saldırının ardından 7 yaşındaki çocuk kayboldu

İspanya’nın Barcelona şehrinde, dün meydana gelen terör saldırısından sonra 7 yaşında bir çocuğun kayıp olduğu bildirildi.

18 Ağustos 2017 Cuma 19:36
Barcelona’daki saldırının ardından 7 yaşındaki çocuk kayboldu

İspanya’nın Barcelona kentindeki Las Ramblas’ta dün meydana gelen saldırıda 14 kişi hayatını kaybetmiş, en az 100 kişi yaralanmıştı. Saldırıda annesi ağır yaralanan 7 yaşındaki Avustralyalı Julian Cadman’ın kayıp olduğu bildirildi. Görgü tanıkları, saldırıda ağır yaralanan annenin tedavisi sırasında, yetkililerin Julian’ı annesinden ayırdıklarını söyledi.

7 yaşındaki Julian’ın ailesi, annesi hastaneye götürülürken kendisinden bir daha haber alınamayan çocuğu bulmak için sosyal medyadan fotoğraflarını paylaşarak yardım çağrısında bulundu.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 19:36
  1. Barcelona
  2. Avustralya
  3. İspanya
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