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Barcelona'daki saldırıda dehşete düşüren detay

Barcelona'da gerçekleştirilen kanlı eylemde, terör saldırısı düzenleyenlerin bombalı eylem hazırlığında olduğu ama bu planlarının bozulduğu ortaya çıktı.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 12:03
Barcelona'daki saldırıda dehşete düşüren detay

İspanyol polisinin açıklamasına göre, teröristler Barcelona'ya 200 km uzaklıktaki Alcanar kentindeki bir evde patlayıcı imal ederken patlama oldu. Planları bozulan teröristler, minibüs kiralayarak Barcelona'daki saldırıyı gerçekleştirdi.

Polis, Alcanar kentindeki evin saldırıların üzerindeki sır perdesini aralayacağını düşünüyor.

İspanya ve İngiltere basını, saldırının bir numaralı şüphelisi olduğu düşünülen Musa Ukabir'in polis operasyonu sırasında öldürüldüğünü yazdı. Ancak bu iddia polis tarafından doğrulanmadı.

Polis saldırının arkasında olduğu düşündüğü 4 kişinin fotoğrafını basına dağıttı. Saldırılarla ilgili şimdiye kadar 4 kişi gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 12:03
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