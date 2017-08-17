Barcelona'da terör saldırısı: Yaralılar var

İspanya'nın başkenti Barselona'da bir minibüs kalabalığın arasında daldı. Yerel medyada yer alan haberlere göre yaralananların olduğu kaydedildi.

Polis, vatandaşları bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı. Barcelona'da metro ve tren istasyonları kapatıldı.

SİLAHLI KİŞİ RESTORANA GİRDİ İDDİASI

İspanyol medyasına göre silahlı iki kişi bir restorana girdi.

Yine İspanyol basınına göre saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybetti.