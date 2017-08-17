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Barcelona'da terör saldırısı: Yaralılar var

İspanya'nın başkenti Barselona'da bir minibüsün kalabalığın arasına daldığı, yaralıların olduğu bildirildi.

17 Ağustos 2017 Perşembe 18:26
Barcelona'da terör saldırısı: Yaralılar var

İspanya'nın başkenti Barselona'da bir minibüs kalabalığın arasında daldı. Yerel medyada yer alan haberlere göre yaralananların olduğu kaydedildi.

Polis, vatandaşları bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı. Barcelona'da metro ve tren istasyonları kapatıldı.

SİLAHLI KİŞİ RESTORANA GİRDİ İDDİASI

İspanyol medyasına göre silahlı iki kişi bir restorana girdi.

Yine İspanyol basınına göre saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybetti.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 18:26
  1. ispanya saldırı
  2. barcelona saldırı
  • ahmet öztürkahmet öztürk19 dk önce
    Allah acılarını arttırsın,beyinlerinde hissetsinler terör acısını yıllardır terore destek veriyorlar,Allah'ım zaiyatlarını arttırsın
  • Ruhi Ruhi 22 dk önce
    Katalonyanin baskenti barselona
  • BcnBcn35 dk önce
    ISPANYANIN BASKENTI BARSELONAYMIS HAHHHAAAA
  • ZamanefsaneZamanefsane43 dk önce
    Ben ispanya nin baskentini madrid biliyordum
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