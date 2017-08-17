Barcelona'da terör saldırısı: Yaralılar var
İspanya'nın başkenti Barselona'da bir minibüsün kalabalığın arasına daldığı, yaralıların olduğu bildirildi.17 Ağustos 2017 Perşembe 18:26
İspanya'nın başkenti Barselona'da bir minibüs kalabalığın arasında daldı. Yerel medyada yer alan haberlere göre yaralananların olduğu kaydedildi.
Polis, vatandaşları bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı. Barcelona'da metro ve tren istasyonları kapatıldı.
SİLAHLI KİŞİ RESTORANA GİRDİ İDDİASI
İspanyol medyasına göre silahlı iki kişi bir restorana girdi.
Yine İspanyol basınına göre saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybetti.