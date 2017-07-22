Barcelona’da Arda’nın numarası değişmedi
Barcelona’nın ABD’de katılacağı özel turnuvada giyeceği formaların numaraları belli olurken, milli futbolcu Arda Turan geçtiğimiz sezon olduğu gibi yine 7 numarayı giyecek.22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:41
La Liga takımlarından Barcelona, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ABD’de organize edilecek Uluslararası Şampiyonlar Kupası’nda futbolcuların giyeceği formaların numaralarını açıkladı. Listede milli futbolcu Arda Turan’ın numarası değişmedi. Turan, geçtiğimiz sezonda olduğu gibi 7 numarayı giyecek. Barca, ABD’deki turnuvada 23 Temmuz’da Juventus, 27 Temmuz’da Manchester United ve 30 Temmuz’da da Real Madrid ile karşılaşacak.